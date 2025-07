Four à pizza: 3 modèles testés et approuvés

Bakerstone - Four à pizza portatif au gaz, 450 $

Ce four très simple à utiliser se branche sur le réservoir de gaz du barbecue, met 15 à 20 minutes à chauffer et est doté d’un indicateur qui permet de savoir à quel moment la température est assez élevée pour faire cuire la pizza. Comme il chauffe plus au fond qu’à l’avant, vous devrez tourner la pizza régulièrement pour obtenir une cuisson uniforme, mais une fois que vous en aurez pris l’habitude, vous obtiendrez en trois à quatre minutes une pâte légèrement carbonisée, comme à la pizzeria.

Ooni - Koda 2 et Koda 2 Max, à partir de 650 $

La responsable des contenus culinaires de Châtelaine, Chantal Braganza, utilise le Koda 2 depuis quatre étés, et elle l’aime toujours autant. L’appareil chauffe à 425 °C (800 °F, la température idéale pour les pizzas à croûte mince) en 15 minutes et produit des pizzas croustillantes en 2 à 3 minutes. Seul hic : ce modèle ne permet de cuire qu’une seule pizza à la fois. Le Koda 2 Max double presque la surface de cuisson… et se vend le double du prix. Les deux modèles sont très polyvalents : tout ce qui peut cuire à plat dans une poêle en fonte (steak, pains plats, légumes, poisson) se prépare dans ces fours.

Cuisinart - Four à pizza d’intérieur

Amatrices de focaccias, de calzones et de pizzas à croûte moelleuse de style new-yorkais, cet appareil est pour vous. C’est l’un des plus abordables du marché, et il est livré avec un kit d’outils comprenant une pierre à pizza, une plaque à pâtisserie en métal avec un manche en bois et une poêle antiadhésive. Le four est léger et compact, il prend de 10 à 15 minutes à chauffer et il s’installe facilement sur le comptoir. Toutefois, et malgré ce qu’affirme le fabricant dans le manuel de l’utilisateur, il n’atteint pas une température suffisamment élevée pour la pizza à croûte mince de style napolitain.