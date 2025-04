Grand ménage du garde-manger : par où commencer?

La première étape

Sortez tous les contenants et emballages du garde-manger, et déposez-les sur une table. Nettoyez l’intérieur des armoires à l’aide d’un produit doux et non toxique. Si vous utilisez des séparateurs pour organiser vos tablettes, pensez à les laver ou à les remplacer au besoin.

Aliments en conserve

Les produits d’épicerie portent généralement une date de péremption. Ceux qui portent plutôt une date de fabrication se gardent jusqu’à 18 mois après celle-ci s’ils sont très acides (comme les tomates en conserve et les sauces tomate, les fruits, les vinaigrettes et les sauces à base de vinaigre), ou de deux à

cinq ans s’ils le sont peu (comme les soupes, les ragoûts, les pâtes et les légumes). Les conserves maison se gardent au maximum 12 mois.

Produits secs

Les paquets de riz blanc non ouverts se conservent indéfiniment; une fois ouverts, ils ont une durée de vie de deux ans. Le riz brun, quant à lui, se conserve jusqu’à six mois, mais vous pouvez prolonger sa durée de vie en le congelant.

Les pâtes sèches peuvent se périmer, surtout si l’emballage est ouvert ou s’il s’agit de nouilles aux œufs. Respectez les dates de péremption et jetez les boîtes ouvertes qui n’ont pas été utilisées récemment.

Les légumineuses et les lentilles se conservent jusqu'à deux ans lorsque stockées dans un endroit frais et sec. Elles sont toutefois meilleures au cours des 12 premiers mois, parce qu'elles ont tendance à cuire moins vite à mesure qu'elles vieillissent.

La farine tout usage peut se conserver jusqu'à 10 mois dans un récipient hermétique gardé à l'abri de la lumière et de la chaleur. La farine de blé entier se conserve pour sa part jusqu'à neuf mois. Comme elles peuvent toutes deux périmer, mieux vaut vérifier qu'elles ne sentent ni la pâte à modeler ni la moisissure, et les tamiser pour vous assurer qu’elles ne contiennent pas de petits insectes.

La poudre à pâte et le bicarbonate de soude absorbent les odeurs et perdent de leur efficacité avec le temps. S'ils sentent mauvais ou ne pétillent pas immédiatement lorsque vous les mélangez à une cuillère à thé de vinaigre, jetez-les. La levure sèche se conserve à la température ambiante pendant quelques mois, mais une fois ouverte, elle va plutôt au réfrigérateur. Si elle a plus de quatre mois, testez-en une petite quantité avec de l’eau chaude pour voir si elle est toujours active.

Les épices

Jetez tout ce qui a perdu de sa saveur ou traîne depuis plus de six mois. Pensez à acheter les épices que vous n’utilisez pas fréquemment en plus petites quantités, ou achetez-les entières et broyez-les uniquement quand vous en avez besoin.

Changer de contenant ou pas?

Certains produits vendus dans des sacs en papier ou en plastique, comme la farine, les haricots, les épices moulues, se conservent mieux dans un bocal propre. Évitez toutefois de faire la même chose avec les pâtes sèches, les céréales, les biscuits et autres aliments à base de farine, qui périment alors plus vite.