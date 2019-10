Mojito: un cocktail, cinq variantes

Mojito classique



Ingrédients

6 feuilles de menthe fraîche

4 1/2 c. à thé de sirop simple*

60 ml (2 oz) de rhum blanc

30 ml (1 oz) de jus de lime

Préparation

Mélanger la menthe et le sirop dans un shaker, puis le remplir de glaçons. Ajouter le rhum et le jus de lime. Agiter et verser dans un grand verre. Garnir de feuilles de menthe et d’une tranche de lime.

Donne 1 verre.

* Pour le sirop simple: dans une petite casserole, amener à ébullition 250 ml (1 tasse) de sucre et 250 ml (1 tasse) d’eau. Transvider dans un pot et réfrigérer. Se conserve jusqu’à 2 semaines au frigo.

Mojito au gingembre

Faire la recette de mojito classique, en remplaçant le sirop simple par du sirop de gingembre*. Garnir d’un morceau de gingembre confit.

Donne 1 verre.

* Pour le sirop de gingembre: suivre la recette de sirop simple en y ajoutant 80 ml (1/3 tasse) de gingembre frais haché. Laisser bouillir 1 minute. Laisser refroidir et passer au tamis.

Mojito sangria

Faire quatre fois la recette de mojito classique et verser dans un pichet. Réfrigérer 1 heure. Ajouter 500 ml de vin blanc froid (pinot grigio ou sauvignon blanc) et de 500 à 750 ml d’eau gazéifiée bien froide. Remuer, et ajouter des fruits si désiré.

Donne 4 verres.

Mojito framboise et basilic

Remplacer le sirop simple par du sirop de basilic*. Ajouter 60 ml (1/4 tasse) de framboises au mélange de menthe et de sirop de basilic. Poursuivre selon la recette de mojito classique.

Donne 1 verre.

* Pour le sirop de basilic: suivre la recette de sirop simple en y ajoutant un bouquet de basilic déchiqueté. Laisser bouillir 1 minute. Laisser refroidir et passer au tamis.

Mojito à la mangue

Ajouter 60 ml (1/4 tasse) de purée de mangue au mélange de menthe et de sirop simple. Poursuivre selon la recette de mojito classique.

Donne 1 verre.