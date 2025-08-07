L'été à la bonne franquette

Le Choix du Président - Tilapia au masala épicé en feuille de bananier

Ces filets de poisson emballés dans des feuilles de bananier cuisent doucement dans une sauce épicée à l’indienne. Après une trentaine de minutes sur la grille du barbecue, l’ouverture des papillotes fait son effet auprès des convives ! Le goût bien relevé de ce plat sera l’autre belle surprise de la soirée.

10 $ le paquet de 400 g (2 portions).

Nasdrow - Mocktails

Les mocktails ne cessent de s’améliorer, et la nouvelle gamme de l’entreprise montréalaise Nasdrow en fait bien la preuve. Leurs saveurs raffinées et leur petite pointe d’acidité donnent l’impression de boire un « vrai » cocktail. Pas convaincue ? Essayez Scarlet & Co, à la fraise et au basilic, ou Mojito fusion, à la menthe et au citron.

4,79 $ la canette de 250 ml

Avril - Garniture à salade méditerranéenne biologique

Ce mélange surprenant, qui marie les saveurs vives d’olives et de tomates séchées au croquant de graines de courge et de tournesol, donnera à votre petite salade verte le oumpf nécessaire pour ravir vos invités. Ajoutez une vinaigrette toute simple à base d’huile d’olive et de vinaigre de vin, et c’est prêt pour la table.

11,99 $ le sachet de 250 g.

Montellier - Eau de source naturellement gazéifiée mûre et framboise

Bien fruitée mais pas du tout sucrée, la nouvelle saveur d’eau Montellier est parfaite pour garnir la glacière en vue d’un après-midi au parc. Cette eau québécoise (elle provient d’une source située à Sainte-Brigitte-de-Laval) est bien effervescente et juste assez parfumée. Eau de source naturellement gazéifiée, mûre et framboise, de Montellier, 7 $ les 10 canettes de 355 ml. Dans les supermarchés.

Olymel - Bavette de porc chimichurri

Tranchée comme un steak, l’épaule de porc donne une « bavette » bien tendre, qui cuit en moins de 15 minutes à la poêle ou au barbecue. Le persil et les agrumes font belle figure dans la marinade de cette nouvelle coupe mise en marché par Olymel.

Prix variables selon les détaillants.