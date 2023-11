Porc Char Siu facile

Le goût du Char Siu est fabuleux. Pour l’obtenir, la viande est longuement marinée dans un mélange sucré aux épices (comprenant généralement de l’anis étoilé, du fenouil, du girofle, de la cannelle et du poivre de Sichuan). Elle est ensuite grillée au four et badigeonnée de marinade à quelques reprises, permettant à ses contours de caraméliser et de gagner en saveurs.

Je le sers ici avec du riz et des légumes verts mais le porc Char Siu serait aussi excellent dans des petits buns vapeur (bao buns), dans un plat de nouilles asiatiques, dans un sauté de légumes ou encore dans les sandwichs vietnamiens Banh mi (mes préférés !).

La traditionnelle coloration rouge du porc Char Siu provient habituellement du liquide de tofu fermenté rouge (qu’on trouve dans certaines épiceries asiatiques). Dans la recette simplifiée que je vous propose ci-dessous, je le remplace par une petite dose de colorant alimentaire rouge. Et bonne nouvelle : tous les ingrédients listés peuvent être dénichés dans la plupart des supermarchés.

La gourmande Emilie Gaillet, alias Emilie Murmure sur les réseaux sociaux, est cuisinière professionnelle, styliste culinaire et photographe. Sur Châtelaine.com, elle nous propose de délicieuses recettes vitaminées et accessibles. Bonne dégustation !

Porc Char Siu (Porc BBQ chinois)

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 1 h 30

Portion : 8

Se congèle

Ingrédients

5kg / 3 lb d’épaule de porc, désossée, dégraissée et coupée en 2 dans le sens de la longueur

Marinade :

1 ½ c. à soupe de cassonade

60 ml (¼ de tasse) de miel

60 ml (¼ de tasse) de sauce hoisin

3 c. à soupe de sauce soya

1 c. à thé de mélange cinq-épices chinois*

1 c. à soupe d’huile végétale

2 c. à thé de colorant alimentaire rouge (optionnel)

Notes : *Il est possible de remplacer cet ingrédient par ½ c. à thé de cannelle moulue et 1 anis étoilé moulu.

Préparation

Couper le morceau de porc en 2 filets égaux. Désosser et dégraisser au goût (si la pièce est entourée de couenne, par exemple) Mélanger tous les ingrédients de la marinade dans un bol. Bien enrober le porc de la marinade dans un plat profond ou un sac de congélation. Laisser au réfrigérateur toute la nuit (idéalement pendant 48 h). Préchauffer le four à 160 °C (320 °F). Placer les filets de porc sur une grille, au-dessus d’une plaque de cuisson, afin de laisser couler la sauce et d’obtenir une cuisson plus uniforme. Cuire pendant 30 minutes. Pendant ce temps, verser la marinade dans une casserole, ajouter 2 cuillères à soupe de miel et porter à ébullition, laisser mijoter jusqu’à la consistance d’un sirop. Réserver hors feu. Sortir le porc du four, badigeonner de sirop épicé et le retourner. Cuire pendant 30 minutes supplémentaires. Sortir le porc du four à nouveau, badigeonner une seconde fois et retourner les filets. Cuire pendant 20 minutes supplémentaires. Badigeonner une dernière fois et cuire 10 minutes jusqu’à ce que le dessus soit caramélisé et un peu collant. La viande doit être tendre mais ne doit pas se défaire ni s’effilocher. Laisser reposer 10 minutes, puis trancher finement et servir.