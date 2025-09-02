Photo: Roberto Caruso
Ce condiment essentiellement composé de piments séchés conservés dans de l’huile ajoute une délicieuse touche de piquant à vos plats. Couramment utilisé pour relever les risottos, les pâtes et les fruits de mer, il est aussi idéal pour les sautés.
Cette huile est très simple à préparer, mais mieux vaut l’utiliser avec parcimonie. Lorsqu’elle vient d’être cuisinée, elle est relativement douce, mais elle devient de plus en plus piquante avec le temps. La règle d’or? Testez votre huile avant de l’utiliser: une petite quantité suffit.
La clé consiste à exposer les piments à une chaleur suffisante pour qu’ils commencent à libérer leurs arômes, mais pas assez élevée pour qu’ils cuisent ou, pire encore, brûlent (si cela se produit, vous devrez jeter l'huile et recommencer).
La variété de piment utilisée aura une incidence sur la saveur de votre huile. Par exemple, un piment rouge thaï séché donnera un goût très piquant, tandis qu’un piment ancho (un poblano séché) ajoutera une touche fumée.
Si vous avez l’intention de cuisiner avec votre huile pimentée, choisissez une variété neutre, comme l’huile végétale ou l’huile d’arachides. Mais si vous pensez l’utiliser davantage comme huile de finition ou comme de garniture, vous pouvez opter pour une variété plus savoureuse, comme une huile d’olive de bonne qualité. L’huile de sésame est également agréable à utiliser, mais son goût est assez particulier. Par ailleurs, elle se décompose lorsqu’elle est exposée à une chaleur élevée; il est donc préférable de l’employer comme huile de garniture.
La version originale (en anglais) de cet article a été traduite par l’équipe de Châtelaine en août 2025.
