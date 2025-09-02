Ce condiment essentiellement composé de piments séchés conservés dans de l’huile ajoute une délicieuse touche de piquant à vos plats. Couramment utilisé pour relever les risottos, les pâtes et les fruits de mer, il est aussi idéal pour les sautés.

Cette huile est très simple à préparer, mais mieux vaut l’utiliser avec parcimonie. Lorsqu’elle vient d’être cuisinée, elle est relativement douce, mais elle devient de plus en plus piquante avec le temps. La règle d’or? Testez votre huile avant de l’utiliser: une petite quantité suffit.

La clé consiste à exposer les piments à une chaleur suffisante pour qu’ils commencent à libérer leurs arômes, mais pas assez élevée pour qu’ils cuisent ou, pire encore, brûlent (si cela se produit, vous devrez jeter l'huile et recommencer).

1. Choisissez vos piments avec soin

La variété de piment utilisée aura une incidence sur la saveur de votre huile. Par exemple, un piment rouge thaï séché donnera un goût très piquant, tandis qu’un piment ancho (un poblano séché) ajoutera une touche fumée.

PUBLICITÉ

2. Utilisez l’huile appropriée

Si vous avez l’intention de cuisiner avec votre huile pimentée, choisissez une variété neutre, comme l’huile végétale ou l’huile d’arachides. Mais si vous pensez l’utiliser davantage comme huile de finition ou comme de garniture, vous pouvez opter pour une variété plus savoureuse, comme une huile d’olive de bonne qualité. L’huile de sésame est également agréable à utiliser, mais son goût est assez particulier. Par ailleurs, elle se décompose lorsqu’elle est exposée à une chaleur élevée; il est donc préférable de l’employer comme huile de garniture.

Recette d’huile pimentée

Ingrédients

1 tasse d’huile végétale (ou une huile de votre choix)

2 c. à thé de flocons de piment rouge

2 à 3 piments rouges entiers séchés

Préparation

Chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une casserole à feu moyen. Ajouter les flocons de piment et les piments entiers à l’huile chaude. Faire cuire en remuant jusqu’à ce que les piments commencent à grésiller doucement, environ 1 minute. *S’ils commencent à brunir, c’est qu’ils ont cuit. Vous devez donc recommencer. Ajouter le reste de l’huile dans la casserole. Faire chauffer jusqu’à ce que l’huile soit chaude, mais pas au point de ne pouvoir la toucher. Retirer du feu et laisser refroidir à température ambiante. Conserver dans une bouteille ou un bocal hermétique. Secouer de temps en temps pour disperser les piments.

La version originale (en anglais) de cet article a été traduite par l’équipe de Châtelaine en août 2025.