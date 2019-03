Tartinades au chocolat locales et santé

À leur arrivée au Québec, Vincent Coja et Quentin Ryckaert ne trouvaient pas de tartinade choco-noisettes à leur goût. Pour ces Belges habitués à la qualité du chocolat… belge, l’heure était grave: il leur faudrait mettre au point leur propre recette.

Quentin, pâtissier de formation, s’est installé en cuisine. Prenant comme base des noisettes et du chocolat Monarque, fabriqué à Montréal, auxquels il a ajouté le bon dosage de sucre et d’huile, il a créé des tartinades dont l’excellence a vite été reconnue. Trois des délices d’Allo Simonne ont séduit les juges du volet canadien du dernier Concours international du chocolat. Le secret? « Chaque pot contient au moins 50 % de noisettes, et nous n’utilisons pas d’huile de palme, seulement de l’huile qui résulte du broyage des noisettes », dit Quentin.

Les pâtes chocolatées d’Allo Simonne se déclinent en cinq versions. Elles sont offertes aux Touilleurs, à Montréal, et dans une quarantaine de points de vente au Québec.

Environ 15 $ le pot de 220 g. allosimonne.com