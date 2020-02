Comment réussir un œuf à la coque

6 minutes: jaune liquide | 7 minutes: jaune peu coulant | 9 minutes: jaune presque pris | 12 minutes: jaune entièrement pris

Quel délice qu’un jaune d’œuf coulant et bien onctueux! Que l’on fasse cuire un œuf à la coque pour y tremper des mouillettes de pain ou pour en garnir une salade, une cuisson parfaite décuple ce plaisir gourmand.

Idéalement, l’œuf à la coque aura un blanc légèrement solide et un jaune liquide. Il existe deux écoles de pensée concernant sa cuisson. Selon la première, on amène l’œuf à ébullition, puis on le laisser reposer. La seconde est celle de l’œuf 6 minutes. Nous avons testé les deux méthodes pour comparer les résultats.

Méthode ébullition-repos

Déposer les œufs froids dans une casserole. Remplir la casserole d’eau froide jusqu’à ce que le niveau recouvre les œufs de deux centimètres. Amener l’eau à ébullition sur feu vif. Retirer la casserole du feu et couvrir. Laisser reposer 3 minutes et demie.

Méthode 6 minutes

Faire chauffer l’eau dans une casserole jusqu’à ce qu’elle mijote à petits bouillons (et non pas à gros bouillons). Y déposer les œufs et les laisser cuire 6 minutes, en réglant le feu au besoin afin de garder la température de l’eau constante. Retirer les œufs de l’eau.

Alors, quelle est la meilleure technique pour cuire un œuf à la coque? La méthode ébullition/repos comporte quelques enjeux. D’abord, les cuisinières ne chauffent pas toutes avec la même intensité, et n’amènent pas l’eau à ébullition dans le même temps. Cela fait que le temps de cuisson ne pourra être toujours le même.

Deuxièmement, un œuf est constitué de protéine presque pure. Or, la protéine réagit à la chaleur en coagulant. Soumise à une chaleur très élevée, une fois entièrement coagulée, elle devient caoutchouteuse. En exposant le blanc de l’œuf à l’eau bouillante, on aura donc une texture légèrement caoutchouteuse.

Par contre, la méthode 6 minutes donne d’excellents résultats. En exposant l’œuf à une chaleur plus douce et plus uniforme, le blanc cuit entièrement sans toutefois devenir caoutchouteux. Sur la photo du haut, on peut voir des œufs qui ont cuit 6, 7, 9 et 12 minutes. Après 5 minutes, le blanc est encore translucide, donc pas assez cuit. Après 7 minutes, le contour du jaune a commencé à figer, l’œuf est donc trop cuit. Conclusion: l’œuf 6 minutes est l’œuf à la coque parfait!

