Une planche à découper en bois est comme une œuvre d’art multifonctionnelle dans la cuisine. Elle ménage les couteaux, ajoute un charme rustique au plan de travail et fait sensation lorsqu’elle sert de plateau de charcuteries. Bien que plus coûteuse que les modèles en plastique, une planche en bois de qualité s’avère pratique et durable si elle est utilisée et entretenue correctement.

Quels sont les avantages d’une planche à découper en bois par rapport à une planche en plastique?

Si les planches à découper en plastique ou en verre sont très populaires, elles peuvent émousser vos couteaux à long terme. Par ailleurs, une étude réalisée en 2023 a révélé que les planches à découper en plastique «constituent une source potentiellement importante de microplastiques dans l’alimentation humaine».

Tout d’abord, déterminez comment vous souhaitez l’utiliser et ce que vous voulez découper. Il y a deux grandes catégories : les planches et les blocs.

Les planches à découper constituent l’option la plus polyvalente, tandis que les planches de présentation plus fines sont idéales pour trancher et servir sur la même surface.

Les blocs de boucher, eux, sont plus lourds et généralement conçus pour rester au même endroit; ils sont bien adaptés à la découpe de gros morceaux et à la préparation de la viande.

Quelle est la meilleure essence de bois?

Les différentes essences de bois ont des densités différentes, et certaines sont plus dures que d’autres, ce qui influe sur leur utilisation. Elles se distinguent aussi les unes des autres par leur couleur et leur grain.

Les essences de bois telles que l’érable, le cerisier et le noyer sont des choix populaires pour les planches à découper. Solide et durable, l’érable est à privilégier pour un usage quotidien parce que son grain fin résiste à l’humidité et n’émousse pas les lames. La teinte rougeâtre chaleureuse du cerisier et les tons riches et foncés du noyer en font des bois de prédilection pour les planches décoratives ou de présentation.

Des bois moins courants et d’allure distinctive, comme l’olivier ou le genévrier, peuvent également être utilisés pour les planches, bien qu’ils soient souvent plus tendres et mieux adaptés au service qu’à la découpe intensive.

Quant au bambou (qui n’est pas du bois, mais une herbe!), il est sensible aux marques de couteaux, ce qui peut entraîner l’apparition de fissures, voire de crevasses, au fil du temps.

Que signifie «bois de bout» ou «bois de fil» pour une planche à découper?

Pour commencer, le lave-vaisselle est à proscrire. La chaleur et l’humidité élevées de l’appareil peuvent déformer ou fissurer la planche et éliminer les huiles naturelles, rendant le bois cassant et sec.

Mieux vaut bien essuyer la planche pour ne pas que l’humidité favorise le développement des bactéries. Ensuite, coupez un citron, saupoudrez la planche de gros sel et frottez-la avec le citron pour la désinfecter et éliminer les odeurs. Vous pouvez également utiliser un peu de savon à vaisselle et de l’eau chaude avec un chiffon ou une éponge. Le plus important, c’est de ne jamais immerger la planche.

Lavez et nettoyez d’abord la planche neuve, puis laissez-la sécher avant de la traiter (il ne faut pas que de l’eau reste emprisonnée dans les fibres du bois).

Pour éviter que la planche ne sèche et se fissure, tout en l’empêchant d’absorber une humidité excessive pouvant la déformer, la plupart des experts recommandent d’huiler et de cirer le bois au moins une fois par semaine pendant le premier mois. Ensuite, il suffit généralement de répéter ce processus une fois par mois (plus, si vous l’utilisez très souvent).

Il est important d’utiliser les deux produits, car l’huile hydrate le bois, alors que la cire scelle cette humidité, contribuant ainsi à préserver l’intégrité de la planche au fil du temps. Elle agit également comme une barrière naturelle contre les taches, les odeurs et autres substances qui pourraient s’infiltrer dans la surface du bois.

Appliquez la cire, puis laissez-la agir pendant au moins une heure avant de la retirer à l’aide d’un chiffon propre et non pelucheux.

Quels types d’huile et de cire utiliser sur une planche à découper en bois?

Liam O’Rourke, du fabricant de planches à découper Larch Wood, en Nouvelle-Écosse, recommande d’utiliser de l’huile minérale de qualité alimentaire pour entretenir les planches à découper en bois.

Si vous recherchez une solution de rechange plus écologique, Jill Hawker propose des options à base de plantes par l’intermédiaire de son entreprise albertaine All Things Jill. Son beurre pour bois est fabriqué à partir d’huile de noix de coco et de cire d’abeille, et il ne contient aucun combustible fossile. «La plupart des huiles minérales sont à base de dérivés du pétrole», dit-elle.

Jill Hawker note que des changements dans l’aspect d’une planche sont un bon indicateur qu’elle a besoin d’être traitée. «J’ai une planche à découper en bois très foncé chez moi, et quand elle commence à blanchir ou à pâlir, je sais qu’elle est sèche.»

Que faire si la planche est endommagée?

«En cas de dommage, peu importe de quel type, notre première recommandation est d’utiliser un conditionneur [un] . Si vous commencez à voir de grosses marques de couteau, par exemple, cela signifie généralement que votre planche est trop sèche et qu’un conditionneur aidera à remédier au problème», explique Liam O’Rourke.

Quoi ne pas faire avec votre planche à découper en bois

Appliquer le conditionneur uniquement sur un côté

Le conditionneur doit être appliqué uniformément sur tous les côtés de la planche. Un traitement inégal peut entraîner un déséquilibre dans la rétention d’humidité, provoquant la déformation du bois au fil du temps.

Mal ranger la planche

Veillez à ranger la planche à la verticale. Si vous la laissez à plat, de la moisissure peut se développer sous la surface et retenir l’humidité sur la face inférieure.

Utiliser des huiles de cuisine courantes pour l’entretenir, comme l’huile d’olive ou l’huile végétale

Ces huiles peuvent rancir, car elles ont une durée de conservation limitée. Cela peut entraîner des odeurs désagréables ou une contamination.

Mettre la planche dans l’eau

«Il ne faut jamais laisser de bois dans l’eau, qu’il s’agisse d’ustensiles, de planches ou de tout autre objet, car il absorbe l’eau, puis gonfle », explique Jill Hawker.

Planches à découper et conditionneurs fabriqués au Canada

⚜️ Maison Rodin – Bloc de découpe en grain de bout de bois, 46 cm x 41 cm, 200$

Un bloc de boucher en «bois de bout» de cerisier est idéal pour tous les comptoirs de cuisine. Il est durable et s’avère utile pour trancher la viande, ou encore casser des carcasses.

⚜️ Arbol – Planche à découper zigzag, 41 cm x 33 cm, 235$

Cette solide (et fort jolie) planche à découper est fabriquée à la main à Rivière-Ouelle en bois d’érable et de noyer assemblés en bout de grain. Sa fine conception la rend d’ailleurs plus résistante aux marques de lames.

Larch Wood – Petite planche à découper en bois de mélèze 45 cm x 28 cm , 200$

Fabriquée en bois du Cap-Breton, cette planche en bois de bout est douce pour les couteaux et vieillira en beauté. Elle est également munie de pattes antidérapantes.

All Things Jill – Beurre de planches pour le traitement du bois, 22$

Ce conditionneur composé d'un mélange de cire d’abeille et d’huile de noix de coco est conçu pour que vos planches en bois vieillissent en beauté.