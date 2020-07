Un chili végé étonnant

Ces Bols de chili, offerts dans un emballage pratique qu’on enfourne quelques minutes au micro-ondes, sont savoureux à souhait. Cuisine Fraîcheur Urbaine n’a pas lésiné sur les épices, ce qui fait que chaque bouchée nous transporte quelque part entre le Mexique et l’Inde. Ce mélange plaira sans contredit aux adeptes du véganisme, puisqu’il ne contient pas la moindre trace de protéine animale. Chaque bol est d’ailleurs concocté à base de Beyond Meat, cet aliment qui a tout de la viande (texture, couleur, etc.) mais qui n’en est pas. Il constitue aussi une bonne source de fibres, de fer et de potassium.

Voilà donc un plat dépannage par excellence pour soupers pressés ou pour apporter comme lunch au bureau, le jour où on pourra y remettre les pieds…

6,99$ le bol de 350g, dans les dépanneurs Couche-Tard de la grande région de Montréal.