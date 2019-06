Chaussures de sport: 8 marques écoresponsables

Allbirds

Cette marque de San Francisco utilise de la laine mérinos et des fibres de bois d’eucalyptus qui rendent les chaussures extrêmement confortables. Ses modèles de course sont ultralégers et respirants, en plus d’être déclinés dans une panoplie de couleurs. Non seulement Allbirds a pris le virage vert, mais l’entreprise a annoncé récemment qu’elle deviendra 100 % neutre en carbone.

Reebok

Reebok a revisité un de ses grands classiques en créant un modèle écolo au look plus boho — le premier à être biosourcé à 75 % (certifié par le Département de l’agriculture des États-Unis). La chaussure est tout coton et la semelle est à base de maïs issu de l’agriculture biologique. De plus, l’emballage est entièrement recyclable.

Keen

La marque experte en chaussures de randonnée a développé Lorelai, une basket décontractée en cuir écologique. En quoi cela consiste? Le cuir provient de tanneries certifiées Leather Working Group, qui réduisent l’utilisation de substances chimiques dans le processus de tannage. Les chaussures sont aussi exemptes de produits chimiques perfluorés (PCP), souvent employés pour repousser l’eau et présumés cancérigènes et dangereux pour l’environnement.

Everlane

La marque californienne Everlane, connue pour son ADN minimaliste, a lancé Tread, sa collection de baskets écoresponsables. Sa mission: produire les chaussures avec le plus faible impact écologique au monde! Everlane veut réduire le gaspillage, l’utilisation d’énergie et minimiser, du même coup, son empreinte carbone. Les modèles Tread sont fabriqués avec du cuir certifié Leather Working Group, un mélange de caoutchouc naturel et recyclé et 54 % de moins de plastique vierge qu’une chaussure ordinaire. La collection est offerte en sept jolies couleurs passant du jaune beurre au rose blush… de quoi faire tenter les fashionistas!

Veja

Fondée en 2004 par deux amis diplômés des HEC, Sébastien Kopp et François-Ghislain Morillion, la marque française Veja s’investit dans le commerce équitable en encourageant des producteurs brésiliens de coton bio et de caoutchouc naturel. Mais qui dit écolo dit souvent coûts plus élevés. Afin d’offrir à la clientèle de la marchandise à prix compétitifs, Veja a pris le pari risqué de ne pas faire de publicité… stratégie payante surtout quand une certaine Meghan Markle s’est mise à porter le modèle culte V-10! Ça vaut de l’or en barre (et des ventes records!)

VivoBarefoot

Ces chaussures véganes britanniques sont parfaites pour une promenade en ville ou une randonnée en forêt. Elles ont bâti leur réputation sur leur légèreté et leur souplesse extrêmes. Entrent dans leur composition des bouteilles de plastique recyclées (PET) et même des algues… certains modèles sont carrément amphibies!

Etiko

La marque australienne Etiko propose des baskets véganes en coton biologique et en caoutchouc issu de sources responsables. La production se fait dans des usines qui investissent dans plusieurs projets communautaires.

Adidas

Adidas a fait équipe avec Parley for the Oceans, un organisme caricatif luttant pour la préservation des océans, afin d’offrir une gamme de vêtements et de chaussures fabriqués à partir de plastique échoué sur les plages. Le modèle Solecourt Boost Parley en plastique recyclé assure côté confort et style… tout en donnant bonne conscience! L’empire Adidas s’est engagé d’ici 2024 à n’utiliser que du polyester recyclé pour ses vêtements et ses chaussures. On a hâte de savoir si la marque respectera son engagement (on l’espère!).

