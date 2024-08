Comment porter la jupe la plus tendance de l’été

Vous pourriez passer tout l’été à chercher la jupe longue parfaite. La popularité de ce vêtement élégant à mesure que les températures grimpent, que les journées s’allongent et que les terrasses se remplissent. Elles sont polyvalentes, faciles à enfiler et à enlever, et elles se déclinent en une multitude de formes et de silhouettes – d’où la difficulté de trouver la bonne. Heureusement, nous prenons le magasinage très au sérieux ici, alors nous avons cherché les meilleures jupes maxi pour vous.

Comment porter une jupe maxi

Tout comme les bermudas et les lunettes de soleil, la jupe maxi est un essentiel des beaux jours. Les modèles fluides à étages s’inspirent de l’imagerie hippie ludique, tandis que les coupes droites qui frôlent le corps sont empreintes d’un modernisme minimaliste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Valeria (@valerie.kei)

Vous n’arrivez pas à choisir le style qui vous convient le mieux ? Optez pour un modèle en denim. Ces jupes ont toute la structure de votre paire de jeans à jambe droite préférée, tout en étant moins contraignantes que les pantalons. Pour être encore plus dans le coup, vous pouvez la porter avec une ceinture maxi un peu bling-bling inspirée de la mode des années 2000.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christin Bryant | over 40 style | 🇨🇦 (@cbstyled)

Comme les jupes maxi couvrent la majeure partie du bas du corps, elles peuvent devenir la pièce maîtresse de la tenue. Que vous les portiez avec des bottes hautes à bout pointu, des baskets à plateforme ou des ballerines, ces jupes plus longues se prêtent à presque toutes les combinaisons.



Une jupe longue en satin peut être portée avec un t-shirt structuré, un blazer et des talons bas pour obtenir un look féminin impeccable. Si vous aimez les modèles fendus, portez votre jupe maxi avec un petit débardeur pour la faire briller ou jouez avec les proportions en l’agençant avec un t-shirt ample. Et n’ayez pas peur d’oser avec les accessoires.

Les plus belles jupes longues à magasiner dès maintenant

Jupe en popeline Martine, Sunday Best chez Aritzia – 98 $ (en solde à 88,20 $)

Cette jupe longue en popeline, à étages et à taille haute, respire la sérénité estivale. Coupée dans un coton 100 % léger, elle a un fini ultra lisse et elle se porte facilement. La popeline lui confère un aspect un peu plus luxueux que le coton ordinaire, grâce à la structure supplémentaire du tissu et à sa coupe nette.

Acheter maintenant

Jupe longue en denim, Frank And Oak – 119 $ (en solde à 69,97$)

Tout le monde devrait avoir au moins une jupe maxi en jean dans son placard. Cette version délavée, de la marque fondée à Montréal Frank And Oak, est un incontournable. Dotée d’une silhouette droite et d’une taille mi-hauteur, elle est facile à porter au quotidien. Sa teinte bleu ciel lui confère un attrait vintage, tandis que ses coutures asymétriques subtiles lui donnent du charme.

Acheter maintenant

Jupe Caught in the moment, Free people – 70$

Disponible en cinq coloris, cette jupe fluide en coton est la base parfaite pour créer un look estival bohème. Dotée d’une taille mi-haute confortable et d’une subtile coupe en A, c’est la pièce légère idéale à enfiler pendant les chaudes journées. Ses coutures surélevées à bords bruts lui confèrent un air décontracté.

Acheter maintenant

Jupe Ophelia, SNDYS chez Revolve – 98,65 $

Au rayon des jupes maxi, les modèles blancs fluides règnent en maître en raison de leur polyvalence inégalée. L’élégante structure étagée de ce design signé Sundays The Label descend jusqu’à vos pieds. Le cordon de serrage d’ajuster le vêtement à la taille et constitue un point de mire subtil. Cette jupe peut donc être l’élément principal de votre tenue, ou se faire plus discrète en accompagnement d’une autre pièce-maîtresse.

Acheter maintenant

Jupe Mila, Nobody’s Child – 151$ (en solde à 121 $)

Le lin est le superhéros de la garde-robe estivale. Cette matière qui respire vous garde au frais et son look est passe-partout. Dotée d’une coupe près du corps qui s’évase à l’ourlet et atteint la cheville, cette pièce couleur chocolat est un classique instantané. Associez-la à un tee-shirt blanc pour un maximum de chic.

Acheter maintenant

Jupe en denim Lily, Kotn – 128 $

Inspirée des années 70, cette jupe longue en denim bicolore est un joyau rétro. Sa structure rectiligne dessine une silhouette sophistiquée, tandis que son mélange de denim foncé et clair (100 % coton) lui confère un côté ludique. Elle présente de plus une fente au dos qui facilite les mouvements. Nous vous conseillons de l’associer à vos baskets préférées pour obtenir le parfait look de rue.

Acheter maintenant

Jupe longue enigmatic, Lioness sur Revolve – 121,77 $

Ce modèle en satin ultra-doux est une version habillée de la jupe maxi dotée d’une silhouette fluide et romantique. Sa fine couture noire et son petit nœud à la taille font tout son charme. Combinez-la avec un débardeur noir, des chaussures à brides ouvertes à l’arrière et un petit sac de soirée, et vous voilà prête pour une sortie estivale élégante.

Acheter maintenant

Jupe maxi, Nashalyly – 50,84 $

À la recherche d’un choix abordable? Cette jupe longue est l’un des produits les mieux notés sur Amazon, probablement grâce à sa coupe flatteuse et à sa légèreté. Fabriquée en mousseline de soie, elle présente des volants subtils et une bande élastique qui épouse la taille. Parfaite pour les soirées ou les journées ensoleillées, cette jupe maxi – disponible en 24 couleurs ! – est un incontournable.

Acheter maintenant

Jupe maxi, Anthropologie – 158 $ (en solde à 89,95$)

Les tailles basses sont de retour, et cette jupe longue Anthropologie est parfaite pour adopter la tendance. La partie ajustée apporte une certaine structure tandis que la jupe fluide aux allures champêtres l’infuse d’une touche décontractée. Associez-la à un haut en crochet et à un sac à main chic pour un look totalement dans le vent.

Acheter maintenant

LES CHOIX LUXE

Jupe Lucy, Reformation – 288 $

Faites-vous remarquer avec cette jupe longue plissée écarlate. Ajustée à la taille et élégamment évasée, elle promet de rehausser n’importe quel look, du bureau jusqu’aux sorties plus chics. Comme elle est fabriquée en popeline, à partir de coton issu de l’agriculture biologique et d’élasthanne, l’élasticité est au rendez-vous. Associez-la à un haut rouge assorti, à des ongles rubis et à des bijoux argentés pour obtenir un look actuel.

Acheter maintenant

Jupe longue, Maje – 395 $ (en solde à 275,96 $)

Rien n’inspire mieux la fraîcheur estivale qu’un imprimé fleuri. Ce modèle de la marque-culte française Maje est à la fois ludique et sophistiqué, avec son drapé aérien et sa structure à deux sections. Le contraste entre le délicat motif floral blanc et le fond de tissu marine apporte la juste dose de oumf à un look décontracté.

Acheter maintenant

Jupe longue Gabbo, The Row sur MyTheresa – 1420$

Conçu par les saintes patronnes du luxe discret (Mary-Kate et Ashley Olsen, bien sûr), ce modèle long signé The Row est simple, intemporel et tellement chic. Notamment confectionnée en viscose, lui procurant juste assez d’extensibilité et dotée d’une petite fente au dos, elle constitue la base idéale pour un look monochrome raffiné.

Acheter maintenant

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur le site de FASHION Magazine. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en juillet 2024.

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.

Pour tout savoir en primeur Inscrivez-vous aux infolettres de Châtelaine Courriel *

Newsletters * Tout sélectionner La quotidienne : l’essentiel selon Châtelaine, du lundi au vendredi. C’est exquis : le meilleur en cuisine selon notre rédactrice en chef, le samedi. C’est extra : les tendances mode, beauté et déco, le dimanche. Les promos et concours de Châtelaine et ses partenaires.

CAPTCHA

En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions d'utilisation et politique de confidentialité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.