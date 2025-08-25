De la flanelle? Toute l’année? Oui, ce vêtement polyvalent peut être porté en toute saison. Laissez-nous vous expliquer.

La flanelle séduit d’abord par son confort exceptionnel. Fabriquée à partir de coton ou de laine, cette matière est à la fois légère et douce. Ses fibres naturelles la rendent aussi étonnamment respirante, ce qui signifie qu’elle vous garde au frais lorsque vous passez vos vacances dans un chalet des Cantons-de-l’Est et vous réchauffe lorsque la climatisation est trop forte au bureau. De plus, son motif à carreaux a quelque chose d’indéniablement nostalgique.

Devenue populaire dans les années 1990, la chemise à carreaux en flanelle faisait alors partie de l’uniforme des adeptes des styles vestimentaires grunge et indie sleaze, marqués par un côté désordonné, inspirés de la culture punk et rock ainsi que de groupes comme Nirvana, en faisant un symbole de la coolitude anti-conformiste.

Dans les années 2010, les carreaux en flanelle ont été réquisitionnés par les hipsters, ces amateurs de vinyles qui portaient un chignon et arboraient des t-shirts de groupes rock. Puis à l’aube des années 2020 (ou plutôt un peu avant), la lassitude hipster a frappé et la flanelle a pratiquement disparu, sauf dans quelques concerts de Hozier ou Coldplay. Si bien des millénariaux conservent un souvenir amer de ces chemises à carreaux en flanelle, une nouvelle génération d’influenceurs et de célébrités leur rend aujourd’hui leurs lettres de noblesse.

Photo: Getty Images

Dans les défilés du printemps 2026, Bluemarble a jumelé cette pièce à un pantalon classique et un t-shirt, tandis qu’IFM Paris l’a réinventée sous forme de robe. Craig Green n’a pas hésité à mélanger différents carreaux dans des vestes et des pantalons en flanelle déconstruits. Même Taylor Swift, aperçue dans une tenue entièrement faite de cette matière, a approuvé le retour du tissu carreauté.

Donc, en 2025, osez la chemise à carreaux en flanelle. Mais attention aux faux pas : si vous l’agencez maladroitement, vous risquez d’avoir l’air de vous diriger tout droit à la cabane à sucre. Pour que votre tenue soit dans le coup et prenne même une allure luxueuse, lisez ces trois astuces de style.

Photo: Getty Images

La flanelle classique

Comment sublimer un classique? En lui donnant une touche moderne, bien sûr. Inspirez-vous de ce style de rue aperçu à Milan: deux chemises à carreaux en flanelle similaires, portées de deux manières différentes (c’est la clé) sur un look simple, par-dessus un t-shirt blanc, par exemple. Nous aimons particulièrement l’agencement avec ce short de type boxer pendant la saison chaude.

Photo: Getty Images

La flanelle originale

Si vous souhaitez faire passer les carreaux au niveau supérieur, optez pour une silhouette unique. Les hauts volumineux, les robes et même les chandails à capuche ornés de tartan sont tout autant en vogue. Vous pouvez bien sûr les porter avec un jean, mais jumeler deux imprimés différents, comme sur le look ci-dessus, ajoutera du mordant à votre tenue.

Photo: Getty Images

La jupe en flanelle

Autre manière d’adopter la tendance: avec un bas résolument féminin, telle une jupe. Faites comme la créatrice de contenu Maya Adele (ci-dessus) afin d’obtenir un look raffiné qui conserve son essence décontractée. Lors des journées plus chaudes, jumelez-la à une camisole structurée.

La version originale (en anglais) de cet article publié par FASHION Canada a été traduite par l’équipe de Châtelaine en août 2025.