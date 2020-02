Préparation: 30 minutes

Cuisson: 30 minutes

Donne 12 biscuits

3 c. à soupe de

1/4 c. à thé de

3 c. à soupe de

Placer une grille au centre du four et le préchauffer à 160 °C (325 °F). Tapisser une grande plaque à cuisson de papier sulfurisé.

Dans un bol de grandeur moyenne, mélanger les flocons d’avoine, les pacanes, les graines de citrouille, les flocons de noix de coco, les graines de lin, le beurre et le sel jusqu’à ce que les ingrédients soient bien graissés. Étendre sur la plaque à cuisson.

Cuire au four jusqu’à ce que le granola dégage un parfum, de 10 à 12 minutes. (Il ne faut pas s’inquiéter si, à ce stade, la préparation n’est pas dorée, car elle continuera à griller à l’étape de la cuisson des biscuits.) Retirer du four, ajouter les bleuets séchés et mélanger. Laisser refroidir.

Dans un bol de grandeur moyenne, bien propre, battre le blanc d’œuf à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à ce qu’il soit mousseux, environ 1 minute. Ajouter le sucre et continuer à mélanger jusqu’à la formation de pics mous, environ 2 minutes. Ajouter le granola, en pliant, jusqu’à ce que les ingrédients soient enrobés uniformément.

Prélever des portions de 60 ml (1/4 tasse), et déposer sur la plaque. Avec les mains humides, façonner délicatement les portions et presser pour former des rondelles d’une épaisseur de 2,5 cm (1 po).