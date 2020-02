Déposer la pâte à pizza sur un plan de travail légèrement fariné. La diviser en 4 portions. Avec chacune des portions, former un rouleau de pâte de 30 cm (12 po) de longueur, puis le couper en morceaux de 2,5 cm (1 po). Dans la paume de la main, aplatir chaque morceau de pâte en un disque de 5 cm (2 po) et y déposer un dé de fromage à la crème. Couvrir le dé de fromage en ramenant les bouts de pâte par-dessus et en les pinçant ensemble, puis rouler pour former une boule. Placer les boules sur une plaque à cuisson légèrement farinée. Couvrir d’un linge à vaisselle humide et laisser lever pendant 20 minutes.