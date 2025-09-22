Cuisses de poulet panées au four

0
Photo: Carmen Cheung
Dans cette version maison du Shake'n Bake, populaire dans les années 1990, un mélange de mayonnaise et de moutarde empêche la volaille de se dessécher pendant la cuisson.
250 ml (1 tasse) de chapelure nature
1 c. à soupe d’assaisonnement au chili
2 c. à thé de poudre d’oignon
2 c. à thé de sel de céleri
2 c. à thé de sucre granulé
1 c. à thé de sel
60 ml (1⁄4 de tasse) de mayonnaise
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
12 pilons de poulet
Huile en vaporisateur ou huile d’olive
Placer la grille au centre du four, puis préchauffer à 200°C (400°F). Déposer une grille métallique sur une plaque à pâtisserie.
Mélanger la chapelure, les épices, le sucre et le sel dans un sac plastique refermable ou un grand bol. Réserver.
Mélanger la mayonnaise et la moutarde de Dijon dans un grand bol. Ajouter les pilons et les enrober généreusement du mélange de mayonnaise. Transférer les pilons dans le mélange de chapelure. Fermer le sac et le secouer jusqu’à ce que les pilons soient bien enrobés. (Selon la taille du sac, vous devrez peut-être procéder en plusieurs fois.)
Disposer les pilons sur une grille en les espaçant les uns des autres, puis les enduire d’huile.
Enfourner (retourner les pilons à mi-cuisson), et faire cuire jusqu’à ce qu’un thermomètre à lecture instantanée inséré dans la partie la plus épaisse de la viande indique 74°C (165°F), de 20 à 25 min. Laisser reposer 5 min avant de servir.
