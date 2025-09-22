Cuisses de poulet panées au four

Mélanger la mayonnaise et la moutarde de Dijon dans un grand bol. Ajouter les pilons et les enrober généreusement du mélange de mayonnaise. Transférer les pilons dans le mélange de chapelure. Fermer le sac et le secouer jusqu’à ce que les pilons soient bien enrobés. (Selon la taille du sac, vous devrez peut-être procéder en plusieurs fois.)