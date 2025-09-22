0
Photo: Carmen Cheung
Ces petits canapés sont parfaits pour l’apéro. Préparés avec une pâte feuilletée du commerce, ils sont rapides et faciles à cuisiner.
225 g (1⁄2 paquet, ou 1 feuille) de pâte feuilletée surgelée, décongelée
1 c. à soupe de farine tout usage
310 ml (1 1⁄4 tasse) de sauce marinara, divisée
125 ml (1⁄2 tasse) de mozzarella, râpée
16 tranches de pepperoni
1⁄4 de c. à thé de sel
1 gros œuf
1 c. à soupe de lait 2%
4 c. à soupe de parmesan, râpé et divisées
9 ou 10 feuilles de basilic (1 par rouleau)
Placer la grille au centre du four, puis préchauffer à 190°C (375°F). Tapisser une plaque à pâtisserie de papier parchemin.
Fariner légèrement une grande planche à découper, puis y dérouler délicatement la pâte. Étaler 60 ml (1⁄4 de tasse) de sauce marinara sur le dessus, puis parsemer de mozzarella, de pepperoni et de sel.
Rouler la pâte en 1 boudin, puis la couper en 9 ou 10 rondelles de 2,5 cm (1 po). Disposer les rouleaux sur la plaque préparée.
Battre l’œuf et le lait dans un petit bol. À l’aide d’un pinceau à pâtisserie, badigeonner légèrement le dessus et les côtés de chaque rouleau avec le mélange d’œuf. Saupoudrer de 2 c. à soupe de parmesan.
Faire cuire jusqu’à ce que la pâte soit feuilletée et dorée, de 25 à 30 min.
Garnir les rouleaux de pizza avec les 2 c. à soupe de parmesan restantes et les feuilles de basilic. Servir avec la tasse de sauce marinara réchauffée restante pour tremper.
