Salade rapide de courgettes

Cette salade est magnifiquement rafraîchissante et absolument délicieuse. Le mizithra est un type de fromage grec qui ressemble à la feta lorsqu’il est frais et un peu extensible, mais pour cette recette, j’ai utilisé une version vieillie, qui est friable et un peu salée. Si vous n’en trouvez pas, la ricotta salata est un excellent substitut, mais n’importe quel fromage à pâte dure comme le pecorino ou le parmesan fera l’affaire.