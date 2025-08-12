Salade rapide de courgettes

0
Photo: Christie Vuong
Cette salade est magnifiquement rafraîchissante et absolument délicieuse. Le mizithra est un type de fromage grec qui ressemble à la feta lorsqu’il est frais et un peu extensible, mais pour cette recette, j’ai utilisé une version vieillie, qui est friable et un peu salée. Si vous n’en trouvez pas, la ricotta salata est un excellent substitut, mais n’importe quel fromage à pâte dure comme le pecorino ou le parmesan fera l’affaire.
680 g (11⁄2 lb) de courgettes (environ 4 courgettes de taille moyenne)
1⁄2 c. à thé de sumac
1 pincée de sel
2 citrons (le zeste et le jus)
2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge
125 ml (1⁄2 tasse) de feuilles de menthe non tassées, divisées
2 c. à soupe de pistaches grillées, hachées et divisées
85 g (3 oz) de fromage mizithra ou ricotta salata vieilli
Placer une grande assiette ou un plateau dans le congélateur.
Retirer les deux bouts des courgettes. À l’aide d’un épluche-légumes, et en travaillant au-dessus d’un grand bol, éplucher chaque courgette dans le sens de la longueur pour obtenir de beaux et longs rubans. Saupoudrer les courgettes de sumac et de sel, puis ajouter le zeste et le jus de citron ainsi que l’huile d’olive. Bien mélanger. Jeter les trognons et les bouts de courgettes au compost.
Ajouter 60 ml de feuilles de menthe et 1 c. à soupe de pistaches. À l’aide d’un épluche-légumes, peler la moitié du fromage en lanières et l’incorporer délicatement à la salade. Transférer la salade dans l’assiette réfrigérée, puis parsemer du reste de la menthe et des pistaches.
Peler le reste du fromage sur la salade, puis l’arroser d’un filet d’huile d’olive supplémentaire, si désiré. Servir immédiatement.
Joignez-vous à notre communauté pour célébrer la riche histoire du magazine Châtelaine, qui souligne ses 65 ans en 2025. Au programme : de nouvelles chroniques, une couverture culturelle élargie, des reportages passionnants et des hommages touchants aux femmes inspirantes qui ont eu une influence positive et durable sur notre société.