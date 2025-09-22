Trempette chaude aux épinards et aux artichauts

Ajouter les artichauts et la moitié des piments émincés. Faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter le fromage à la crème pour le faire fondre, puis la mozzarella, une poignée à la fois, en remuant pour qu’elle fonde aussi et s’incorpore au mélange. Ajouter le miel et mélanger. Goûter et rectifier l’assaisonnement, au besoin.