Trempette chaude aux épinards et aux artichauts

Photo: Carmen Cheung
Tout ce que vous aimez d’une trempette aux épinards et aux artichauts, avec une touche de miel et un peu plus de piquant.
1 1⁄2 baguette, coupée en tranches de 1 cm d’épaisseur
6 c. à soupe d’huile d’olive, divisées
2 gousses d’ail
1 c. à thé de chili broyé
200 g de jeunes pousses d’épinards
1⁄4 de c. à thé de sel
6 à 7 cœurs d’artichauts en conserve, égouttés et hachés
1 1⁄2 piment fort rouge ou jalapeño, finement émincé et divisé
200 g de fromage à la crème, coupé en cubes
200 g de mozzarella, râpée
2 c. à soupe de miel
60 ml (1⁄4 de tasse) de parmesan, râpé
Placer les grilles dans le tiers supérieur et au centre du four, puis préchauffer à 200°C (400°F). Tapisser une plaque à pâtisserie de papier parchemin.
Disposer les tranches de baguette sur la plaque, puis les badigeonner d’huile des 2 côtés (il vous faudra 4 c. à soupe d’huile). Faire cuire au centre du four jusqu’à ce que le pain soit doré et croustillant, de 15 à 20 min.
Pendant ce temps, faire chauffer une casserole moyenne à feu moyen. Ajouter les 2 c. à soupe d’huile restantes, puis l’ail et le chili broyé. Faire cuire en remuant souvent, jusqu’à ce que le mélange soit parfumé, pendant 1 min. Ajouter les épinards, 1 à 2 poignées à la fois, jusqu’à ce qu’ils soient tombés. Saler.
Ajouter les artichauts et la moitié des piments émincés. Faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter le fromage à la crème pour le faire fondre, puis la mozzarella, une poignée à la fois, en remuant pour qu’elle fonde aussi et s’incorpore au mélange. Ajouter le miel et mélanger. Goûter et rectifier l’assaisonnement, au besoin.
Retirer les baguettes grillées du four. Préchauffer le four en mode gril.
Verser le mélange d’épinards et d’artichauts dans un plat allant au four. Saupoudrer de parmesan. Faire griller dans le tiers supérieur du four jusqu’à ce que le mélange soit doré et bouillonnant, de 2 à 4 min.
Garnir la trempette chaude avec les piments émincés restants et servir avec les tranches de baguette grillées.
