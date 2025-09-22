Trifle aux P’tits oursons

0
Photo: Carmen Cheung
Le trifle est un dessert anglais amusant, et notre version aux petits biscuits Graham est parfaite pour un souper décontracté entre amis (surtout si ceux-ci portaient une clé à leur cou dans les années 1990!).
400 g (1 boîte) de mélange à gâteau arc-en-ciel à la vanille, plus les ingrédients nécessaires à sa préparation
6 gros jaunes d’œufs
75 ml (1/3 de tasse) de sucre granulé
3 c. à soupe de fécule de maïs
750 ml (3 tasses) de lait 3,25%
1 1⁄2 c. à thé d’extrait de vanille
6 c. à soupe de beurre non salé, coupé en cubes
500 ml (2 tasses) de crème 35%
1 c. à soupe de sucre glace
500 ml (2 tasses) de biscuits Graham P’tits oursons au miel, divisées
60 ml (1⁄4 de tasse) de bonbons décoratifs arc-en-ciel
Cuire le gâteau dans un moule de 23 cm × 33 cm en suivant les instructions sur l’emballage.
Dans un grand bol, battre les jaunes d’œufs avec le sucre granulé et la fécule de maïs jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne lisse et onctueux.
Verser le lait dans une casserole moyenne. Faire chauffer à feu moyen-doux jusqu’à ce que le lait frémisse. Le lait est prêt quand il dégage de la vapeur et qu’un thermomètre à lecture instantanée indique 71°C à 82°C (160°F à 180°F).
Verser lentement quelques c. à soupe de lait chaud dans le mélange d’œufs tout en fouettant doucement, en prenant soin de ne pas laisser les œufs cailler ou coaguler. Incorporer progressivement le reste du lait.
Remettre le mélange d’œufs dans la casserole et faire cuire à feu moyen-doux. Remuer continuellement pour éviter que le mélange ne brûle, jusqu’à ce qu’il épaississe, de 2 à 3 min. (Il aura la consistance d’un pouding liquide.) Retirer du feu, puis ajouter la vanille et le beurre en fouettant jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Verser dans un grand bol peu profond. Placer un film plastique directement sur le pouding pour éviter la formation d’une peau. Réfrigérer jusqu’à refroidissement complet, environ 3 heures. Pendant ce temps, laisser le gâteau tempérer.
Battre la crème avec le sucre glace dans un grand bol à l’aide d’un batteur électrique, à vitesse moyenne, jusqu’à la formation de pics fermes, de 2 à 4 min. Réserver.
Verser 250 ml (1 tasse) de biscuits Graham P’tits oursons dans un sac plastique à fermeture. Les écraser avec le dos d’une cuillère en bois, puis les mélanger avec les biscuits entiers. Réserver 125 ml (1⁄2 tasse) de ce mélange pour la garniture. Couper le gâteau en petits cubes.
Pour assembler le trifle, alterner des couches de gâteau, de biscuits et de crème fouettée dans un saladier de 10 à 12 tasses, en terminant par la crème. Réfrigérer jusqu’au moment de servir, puis garnir avec les biscuits Graham réservés et les bonbons décoratifs.
