Trifle aux P’tits oursons

Remettre le mélange d’œufs dans la casserole et faire cuire à feu moyen-doux. Remuer continuellement pour éviter que le mélange ne brûle, jusqu’à ce qu’il épaississe, de 2 à 3 min. (Il aura la consistance d’un pouding liquide.) Retirer du feu, puis ajouter la vanille et le beurre en fouettant jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Verser dans un grand bol peu profond. Placer un film plastique directement sur le pouding pour éviter la formation d’une peau. Réfrigérer jusqu’à refroidissement complet, environ 3 heures. Pendant ce temps, laisser le gâteau tempérer.