Dans une grande casserole, sur feu moyen-vif, faire fondre le beurre. Y faire suer le poireau et les artichauts, 3 ou 4 minutes. Ajouter la pomme de terre, le bouillon et le vin. Amener à ébullition et réduire le feu à moyen-doux. Ajouter l’estragon, couvrir et laisser mijoter 30 minutes. Saler et poivrer. Réduire en purée lisse au mélangeur. Laisser refroidir, puis réfrigérer jusqu’à ce que la soupe soit froide, 2 ou 3 heures. Incorporer la crème juste au moment de servir.