Préparation: 20 minutes

Cuisson: 4 heures

Attente: 13 heures

Donne 8 à 10 portions

Note

On évite la formation de grumeaux dans la sauce en y intégrant lentement la farine tout en la tamisant sans cesser de fouetter. Il faut éviter de verser ou de saupoudrer simplement la farine dans le bouillon.

Comment découper la dinde



Déposer la volaille cuite sur une planche à découper, couvrir de papier d’aluminium, sans serrer, et laisser reposer 30 minutes à la température ambiante. Après cette attente, non seulement la dinde sera plus facile à manipuler, mais sa chair sera plus juteuse.Maintenir la dinde avec la main – la prise sera plus solide qu’avec une fourchette à découper. À l’aide d’un couteau de chef, couper d’abord une cuisse en tranchant au niveau de l’articulation, le long du corps de la volaille. Pour détacher le pilon du haut de cuisse, couper au niveau de son articulation, tourner le couteau pour séparer les morceaux. Trancher la viande du haut de cuisse parallèlement à l’os et la déposer, avec le pilon, dans une assiette de service. Répéter avec l’autre cuisse.

Pour enlever les ailes de la volaille, insérer la pointe du couteau le long de l’articulation et tourner pour sectionner.

Afin de détacher la viande blanche, passer la lame du couteau le long du sternum, en partant du cou, d’un côté de la poitrine. Incliner le couteau pour longer la cage thoracique. Couper des tranches en travers, de manière à ce que chacune ait une portion de peau grillée. Répéter de l’autre côté.