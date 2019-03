3 livres à lire pour sa santé

Super foie

Le foie filtre les aliments, stocke les réserves énergétiques, élimine les toxines… il fait tout (ou presque). Ce super-organe joue un rôle capital. Et pourtant on le néglige. Si on le connaissait mieux, on pourrait l’aider à faire son travail et éviter de le surcharger. L’hépato-gastroentérologue français Gabriel Perlemuter nous donne les clés pour lui faciliter la tâche. Éclairant !

Les pouvoirs cachés du foie – Gagnez des années de vie en bonne santé, Pr Gabriel Perlemuter, Édito, 24,95 $

Le secret (hormonal) du bonheur

Progestérone, estradiol, testostérone, dopamine, ocytocine, mélatonine, un grand nombre d’hormones circulent dans notre organisme et l’influencent de plusieurs manières. La digestion, la libido, le sommeil, l’attachement et même le bonheur peuvent être bouleversés par un changement hormonal. Marie-Andrée Champagne, médecin généraliste de Lanaudière spécialisée en santé sexuelle, nous aide à mieux comprendre ces substances qui peuvent nous gâcher l’existence, comme nous faire nager dans la joie.

Le bonheur est-il hormonal ?, Dre Marie-Andrée Champagne, Les Éditions de l’Homme, 27,95 $

Grand ménage

On en accumule, des objets ! Pour désencombrer notre maison – et notre vie –, la Suédoise Margareta Magnusson nous enseigne la méthode du döstädning, qui consiste à se délester, en douceur, de tout ce dont on peut se passer. Souvent utilisée en fin de vie afin d’épargner cette corvée à nos proches, elle peut également servir à d’autres étapes importantes, comme avant un déménagement ou simplement pour un grand ménage. On se sent tellement plus léger après !

Mettez de l’ordre dans votre vie – pour alléger celle des autres, Margareta Magnusson, Édito, 19,95 $