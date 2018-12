3 livres à lire sur le sommeil, le diabète de type 2 et le vagin!

Le vagin décomplexé

Des jouets sexuels aux infections vaginales, en passant par l’épilation et l’ovulation, ce guide fait un tour d’horizon de tout ce qui touche de près ou de loin au vagin. Il présente sous forme d’abécédaire et de façon particulièrement ludique les réponses à une foule de questions qu’on est parfois mal à l’aise de poser à son médecin. Le ton n’est jamais moralisateur et les autrices, une gynécologue et une journaliste, ne s’embarrassent d’aucun tabou.

V pour vagin – Tout savoir de A à Z, par Alyssa Dweck et Robin Westen, Trécarré, 27,95 $

