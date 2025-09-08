10 signes que vous êtes sur le point d’accoucher

À l’approche de la date prévue d’accouchement, chaque crampe et chaque inconfort peuvent vous amener à vous demander : « Suis-je en train d’accoucher? Les nausées annoncent-elles la venue prochaine du bébé? » En réalité, donner naissance est un long processus – même si l’accouchement lui-même peut être rapide – et le corps se met en marche des semaines avant l’instant décisif. Voici quelques signes annonciateurs que vous pourriez ressentir avant l’arrivée de votre poupon.

Signes précurseurs: maladresse

Quand votre corps se prépare à l’accouchement, votre centre de gravité se déplace. Cela peut vous rendre plus encline à trébucher ou à faire tomber des objets. Les hormones telles que la relaxine assouplissent aussi vos articulations et vos ligaments. Si le grand jour approche et que vous vous sentez soudainement comme une préadolescente maladroite, ne vous inquiétez pas! C’est peut-être simplement le signe que l’arrivée de votre bébé est imminente.

Photo: comzeal / Getty Images

Signes précurseurs: une fatigue plus importante que d’habitude

S’il est courant d’être fatiguée pendant la grossesse, les signes d’épuisement sont souvent plus prononcés à l’approche de l’accouchement. Oui, il se peut que vous ayez du mal à garder les yeux ouverts. Cela pourrait être un signe que votre petit bout de chou se prépare à faire son entrée en scène.

Augmentation des contractions de Braxton Hicks

Ces contractions associées au «faux travail » peuvent commencer dès la 24e semaine et sont simplement liées à un resserrement de l’utérus. Il se peut que vous sentiez votre abdomen se durcir, puis se détendre à nouveau. Ces contractions peuvent être inconfortables, mais elles ne sont généralement pas douloureuses. Vers la fin de votre grossesse, elles peuvent devenir plus fréquentes, mais elles ne sont pas nécessairement un signe précurseur que le travail est commencé.

Votre bébé descend (phénomène aussi appelé «allègement»)

Votre bébé peut commencer à descendre dans votre bassin lorsqu’il se prépare à sortir. Cela peut être particulièrement perceptible si votre enfant s’est positionné juste sous votre cage thoracique au cours des dernières semaines.

Nausées ou selles molles

Vous croyiez que les nausées se produisaient seulement lors du premier trimestre ? Hélas, elles peuvent réapparaître à l’approche de l’accouchement. Vous pouvez également remarquer que vos selles se ramollissent, au point d’avoir la diarrhée. Cela indique que l’ensemble de vos muscles commence à se relâcher, y compris ceux du rectum.

Photo: Ariel Skelley / Getty Images

Le travail est sur le point de commencer si vous présentez l’un des signes suivants:

Vous perdez le bouchon muqueux

Le mucus près du col de l’utérus protège le bébé contre les bactéries. Lorsque le col de l’utérus commence à se ramollir et à se dilater, des pertes muqueuses – claires ou teintées de sang – peuvent être aperçues juste avant le début du travail actif ou quelques jours avant. «Si vous perdez votre bouchon muqueux, ne sautez pas aux conclusions. Cela ne signifie pas nécessairement que le travail est commencé. Il faut attendre d’autres signes», indique l’Institut national de santé publique du Québec.

Le col de votre utérus se dilate

Vers la fin de votre grossesse, vous verrez votre médecin ou votre sage-femme plus souvent, et elle vérifiera peut-être si le col de votre utérus est dilaté. Mais ne vous emballez pas trop si elle vous dit que vous êtes « à quelques centimètres ». «Vous pouvez être dilatée de deux centimètres pendant des semaines sans avoir de contractions», explique Lee Schofield, médecin de famille à l’hôpital St. Michael de Toronto. Le travail est considéré comme actif lorsqu’une dilatation de quatre centimètres est observée.

Vous perdez vos eaux

En général, la perte des eaux n’est pas aussi spectaculaire que dans les films. Elle survient souvent après le début des contractions, voire à l’hôpital lorsque vous êtes déjà bien avancée dans le travail. Mais si vous constatez un écoulement soudain de liquide, assez importante pour mouiller une serviette hygiénique, il s’agit possiblement de la perte des eaux (ou autrement dit, de la rupture de la membrane amniotique), signe que l’accouchement est bel et bien en cours. Si cela vous arrive, appelez votre sage-femme ou votre médecin.

Vous ressentez des douleurs dorsales rythmiques

Si votre bébé se trouve dans une position inhabituelle dans votre utérus, vos contractions peuvent s’apparenter à des crampes dans le bas du dos qui s’intensifient et deviennent régulières à mesure que les contractions utérines progressent. «Si l’utérus est appuyé contre la colonne vertébrale parce que le bébé est dans une position différente, vous ressentirez davantage de contractions dans le dos», explique Dr Lee Schofield.

Vos contractions sont plus fréquentes et progressives

Les contractions de Braxton Hicks peuvent être intermittentes et elles sont généralement inconfortables, mais pas douloureuses. Lorsque les vraies contractions commencent, elles deviennent plus intenses et suivent un schéma précis. «Lorsque vous ne pouvez plus parler ou reprendre votre souffle, si vous devez vous arrêter et respirer profondément, c’est le signe que vous y êtes presque», affirme Dr Lee Schofield.

Quand devez-vous vous rendre à l’hôpital ou au lieu de naissance?

Vous pourriez être tentée de vous rendre à l’hôpital dès le début des contractions, mais les médecins et les sages-femmes vous encouragent à attendre qu’elles deviennent plus fréquentes et plus intenses, surtout s’il s’agit de votre premier enfant. «Nous conseillons aux femmes de se déplacer lorsqu’elles observent la règle du “5-1-1”, soit des contractions espacées de cinq minutes, qui durent une minute, et se poursuivent pendant une heure», indique Dr Lee Schofield.

La version originale (en anglais) de cet article publié par Today’s Parent a été traduite par l’équipe de Châtelaine en septembre 2025.