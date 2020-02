3 trucs pour passer à une alimentation végane

Le végétalisme peut faire peur à certaines personnes. Pas à Kailey Gilchrist. Cette entrepreneure ontarienne propose des sauces véganes (sous la marque Nona Vegan Foods) qui connaissent un grand succès – dont l’irrésistible sauce Alfredo à base de noix de cajou. Nous lui avons demandé de nous refiler quelques-uns de ses meilleurs tuyaux en matière de cuisine végétalienne.

On découvre l’eau de pois chiches

Substitut aussi simple qu’étonnant pour les blancs d’œufs, l’eau de pois chiches – qu’on appelle aussi aquafaba – est une révélation pour les véganes qui raffolent de la meringue. Il faut savoir que ce liquide, qu’on jette habituellement quand on ouvre une boîte de pois chiches, peut être fouetté. En fait, on utilise l’aquafaba de la même façon que les blancs d’œufs.

Kailey Gilchrist s’en sert non seulement pour faire des meringues, mais aussi pour préparer différents plats. On profite du double emploi. «On mange les pois chiches dans un sauté, et on utilise leur eau comme substitut de blancs d’œufs», dit-elle.

Le jus de pois chiches fouetté s’emploie même dans les cocktails dont la recette demande du blanc d’œuf – ceux de type «sour», par exemple.

On remplace les gras de source animale

Même si le beurre a retrouvé ses lettres de noblesse, il n’a pas sa place dans l’alimentation végétalienne. Toutefois, un autre gras saturé également populaire, l’huile de noix de coco, remplace très bien le beurre dans les plats sucrés ou salés, selon Kailey Gilchrist. Et on la trouve facilement en épicerie. Cela dit, notre garde-manger contient souvent d’autres huiles végétales au goût moins prononcé – l’huile de pépins de raisin est intéressante, avec son goût neutre et son point de fumée élevé pour la friture.

Pour rehausser la saveur de certains plats, Kailey Gilchrist utilise Vegan Magic, un produit à base d’huile de noix de coco au goût fumé (également produit par un entrepreneur canadien) qui donne à sa sauce carbonara un arôme de bacon. Elle ajoute aussi Vegan Magic à ses sautés ainsi que sur le maïs soufflé, qu’elle saupoudre en plus de levure alimentaire – un autre aliment prisé des véganes pour son délicieux goût de fromage.

On utilise les graines de chanvre comme ingrédient tout usage

Kailey Gilchrist dit qu’on lui demande constamment comment elle arrive à consommer suffisamment de protéines en étant végétalienne (et en santé) depuis plus de 10 ans. Il existe une foule de sources de protéines végétales, comme les légumineuses, les noix et les graines, notamment les graines de chanvre, qui regorgent d’acides gras oméga-3, et qu’elle saupoudre sur à peu près tout. À essayer dans les smoothies et les salades, où elles ajoutent du croquant et un petit goût de noisette. On peut même fabriquer de la boisson de chanvre maison plus facilement qu’on pourrait le croire.

