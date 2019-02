Aller au lit à la même heure tous les jours? La bonne chose à faire

Dormir suffisamment est essentiel à notre santé. Mais il faudrait aussi le faire à des heures régulières pour en tirer tous les bénéfices. Selon une étude récente menée aux États-Unis auprès d’environ 2 000 adultes âgés de 45 à 84 ans, le poids, la tension artérielle et la glycémie étaient plus élevés chez ceux qui avaient un horaire de sommeil irrégulier. Et il en allait de même pour leur risque d’être victime d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral dans les 10 prochaines années. Même si les données mettent en évidence une simple corrélation – et non une relation de cause à effet – entre ces variables, on pourrait peut-être, en ciblant l’irrégularité du sommeil, dépister plus tôt les personnes à risque de souffrir de maladies cardiaques ou métaboliques comme le diabète de type 2.

