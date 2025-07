Réponse simple : un « déo », c’est un « déo », peu importe où on l’applique. Les nouveaux antisudorifiques et déodorants ont beaucoup d’ingrédients en commun avec les produits courants – comme des parfums et des sels d’aluminium. La principale différence, selon la Dre Monica Li, dermatologue à Vancouver, est qu’ils ont été testés pour une utilisation sur tout le corps et pas seulement sur les aisselles. Les déodorants de marque Lume, par exemple, sont présentés comme sécuritaires lorsqu’utilisés, entre autres, sous les seins, dans les plis du ventre ou des cuisses, entre

les fesses et même sur la vulve.

Déodorant ou antisudorifique ?

« Le déodorant est un produit qui aide à masquer les odeurs résultant de la décomposition de la sueur par les bactéries », explique la Dre Li. Pour ce faire, il utilise des parfums, mais aussi des ingrédients qui inhibent la croissance des bactéries responsables des mauvaises odeurs, comme l’acide mandélique et l’acide lactique. Enfin, il peut contenir de la glycérine et du niacinamide pour hydrater la peau.

L’antisudorifique, lui, est conçu pour vous empêcher de transpirer. Son principal ingrédient est donc le sel d’aluminium, qui bouche les glandes sudoripares et arrête la transpiration, dit la Dre Renée A. Beach, dermatologue à Toronto.

Certains déodorants et antisudorifiques contiennent également de la fécule de maïs, qui agit comme un agent asséchant pour réduire l’humidité dans les zones où la peau est plissée, comme sous les seins.

PUBLICITÉ

LIRE AUSSI:

Ces produits sont-ils sûrs ?

Les déodorants sont généralement sûrs, mais plus vous vous en servez, plus les risques d’irritation augmentent, juge la Dre Li. « Si une petite quantité est utilisée, par exemple sur les aisselles uniquement, il n’y a pas de problème, explique-t-elle. Mais si vous en appliquez de la tête aux pieds, le volume de déodorant est beaucoup plus important. C’est à ce moment-là que le risque de sensibilité peut s’amplifier. » La Dre Beach ajoute que les zones du corps où la peau est fine, fragile ou sujette à l’eczéma – comme l’aine, les plis du coude ou les plis cutanés – sont souvent plus sensibles aux substances chimiques, car elles les emprisonnent efficacement.

La Dre Beach précise que des facteurs externes, comme certains types d’activités ou de vêtements, peuvent également augmenter les risques qu’un déodorant pour tout le corps cause de l’irritation. « Vous êtes-vous rasée ou épilée récemment ? Quel type de sous-vêtements portiez-vous ? Était-ce du coton ou un tissu qui absorbe davantage les ingrédients ? »

En avez-vous vraiment besoin ?

« Je pense que la grande majorité d’entre nous n’avons pas besoin d’un déodorant pour la peau intime, ni de parfum corporel, résume la Dre Beach. Malheureusement, certaines publicités exploitent notre insécurité et notre crainte de sentir mauvais. Il est pourtant tout à fait normal de dégager des odeurs corporelles. »

PUBLICITÉ

Si vous souhaitez réduire les odeurs qui émanent de votre corps, la Dre Beach vous suggère de prendre une douche tout de suite après avoir fait de l’exercice ou d’enlever rapidement les vêtements dans lesquels vous avez transpiré. L’épilation peut aussi diminuer les odeurs, car les poils retiennent la sueur et les bactéries. Veiller à ce que le corps soit parfaitement sec après la douche, en particulier dans les zones de plis, permet d’éviter l’accumulation d’humidité qui favorise la prolifération des levures.

Si vous souhaitez néanmoins utiliser un déodorant ailleurs que sur vos aisselles, la Dre Li indique qu’un déodorant ordinaire est probablement sans danger pour la paume des mains et la plante des pieds, car la peau y est épaisse. Mais si vous souhaitez contrôler la transpiration et les odeurs ailleurs, il vaut mieux utiliser un produit testé en conséquence. Crème, bâton, vaporisateur, lingettes : la Dre Li n’a pas de préférence, mais elle conseille de ne les utiliser que là où c’est nécessaire pour réduire le risque d’irritation.