Entraînement: 5 trucs pour rester motivée

Établir une routine

Se mettre en forme – comme tout nouveau comportement – peut facilement devenir une habitude et s’intégrer au quotidien, avance le psychologue sportif Jean-Michel Pelletier. «Le cerveau est un peu comme une forêt et chaque geste qu’on accomplit y trace un chemin, dit-il. Plus on l’emprunte souvent, plus un sentier se forme et plus le passage est facile.» Ce «défrichage» cérébral se fait en six mois en moyenne. Et attention de ne pas délaisser trop longtemps notre sentier, parce que la nature effacera toute trace de notre passage!