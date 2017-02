Cet article n'a pas encore été évalué.

Beignets de saumon fumé au sésame

Préparation: 35 min

Cuisson: 13 min

Rendement: 18 beignets

Ingrédients

1 emballage de 100 g de saumon fumé tranché, environ 6 tranches

1 poivron rouge grillé

3 oignons verts

4 tranches de pain blanc, vieux d’au moins une journée

1 œuf

3 c. à soupe de mayonnaise

¼ c. à thé de sauce Tabasco

¼ c. à thé de sel

¼ c. à thé de poivre

2 c. à soupe de chapelure fine du commerce

2 c. à soupe de graines de sésame noires

2 c. à soupe de graines de sésame blanches

¼ tasse de mayonnaise

1 c. à soupe de ciboulette finement hachée

½ c. à thé de pâte de wasabi

Ciboulette fraîche, pour décorer

Instructions

Préchauffer le four à 350 ˚F. Vaporiser d’huile une grande plaque à biscuits avec rebords. Trancher finement le saumon. Sécher le poivron à l’aide d’un papier essuie-tout et hacher finement. Hacher finement les oignons verts. Retirer la croûte du pain blanc. Mettre le pain dans un robot culinaire, puis activer à intermittence, jusqu’à ce que vous obteniez de petits morceaux. Ne pas activer le robot trop longtemps afin d’éviter que le pain ne se transforme en pâte. Dans un bol, fouetter l’œuf, la mayonnaise, la Tabasco, le sel et le poivre. Incorporer les miettes de pain et la chapelure. Ajouter ensuite le saumon, le poivron et les oignons et mélanger jusqu’à homogénéité. Mettre les graines de sésame dans un petit bol peu profond. Prendre 1 grosse c. à soupe de préparation de saumon et façonner en cylindre de 1 po de long. En tenant chaque extrémité, rouler les côtés du beignet dans les graines de sésame jusqu’à ce qu’il soit légèrement enrobé. Placer sur la plaque à biscuits. Presser légèrement au milieu. Répéter avec le reste de la préparation. Cuire au centre du four jusqu’à ce que la pointe d’un couteau insérée dans la partie la plus charnue en ressorte chaude, de 13 à 15 min. Entretemps, pour la sauce, mélanger la mayonnaise, la ciboulette hachée et le wasabi dans un petit bol. Goûter et ajouter du wasabi, si désiré. Placer les beignets sur un grand plateau, puis déposer environ ½ c. à thé de mayonnaise au wasabi au centre de chaque beignet. Placer un petit morceau de ciboulette sur la sauce. Commencez la soirée en grand avec ces bouchées. Roulés dans les graines de sésame noires et blanches, ces hors-d’œuvre de format dim sum réchaufferont vos papilles grâce à la mayonnaise au wasabi.

Saumon fumé : astuce achat

Les morceaux de saumon fumé (ce qui reste du saumon qui a été finement tranché) sont vendus dans plusieurs poissonneries et supermarchés. Ils coûtent généralement une fraction du prix du saumon fumé tranché et sont parfaits pour cette recette. Hacher finement et ajouter environ ½ tasse au mélange de pain.

Pour conserver les beignets de saumon fumé

Préparer les beignets et cuire. Une fois refroidis, placer dans un contenant hermétique en séparant les rangées avec du papier ciré. Mettre au réfrigérateur pour un maximum d’une journée. Les servir à la température ambiante ou réchauffer à découvert dans un four préchauffé à 350 °F, environ 5 min. Préparer la sauce et réfrigérer jusqu’à 4 jours dans un contenant hermétique. En garnir les beignets avant de servir.

Valeur nutritive

Calories 93

Protéines 3 g

Glucides 5 g

Matières grasses 7 g

Fibres 1 g

Sodium 153 mg