Une alimentation saine prévient-elle les maladies?

Est-il prouvé hors de tout doute qu’une alimentation saine peut prévenir bon nombre de maladies ?

Cela peut assurément favoriser une meilleure santé à long terme. Toutefois, le contenu de notre assiette n’est pas tout ! C’est l’ensemble de nos habitudes qui compte : bien manger, ne pas fumer, bouger, gérer son stress.

Quelles sont les nouvelles découvertes qui retiennent votre attention ?

On constate de plus en plus que ce sont des « patterns » alimentaires qui semblent être à l’origine des problèmes de santé. Par exemple, on ne peut pas dire d’un aliment qu’il est la cause de tous les maux, mais on peut avancer que les gens qui consomment beaucoup d’aliments transformés – riches en sucre, en sel et en matières grasses – sont les plus à risque de souffrir de maladies.

Qu’est-ce que les femmes devraient privilégier et qu’elles ont tendance à négliger ?

Les femmes se méfient de beaucoup d’aliments, car elles craignent d’engraisser ! Mais il est essentiel au contraire d’avoir une alimentation variée. Elles ne doivent pas hésiter à accompagner le saumon de grains entiers, par exemple. Ou encore, présenter une belle salade de légumes avec un morceau de fromage pour y ajouter une dose de protéines et de calcium. On doit avoir du plaisir à manger !

Et que devraient-elles éviter le plus possible ?

Elles doivent arrêter de considérer certains aliments comme interdits. Aucun aliment n’est mauvais, comme aucun n’est parfait… Ne pas voir la popote comme une corvée et miser sur les plats maison, dépourvus d’additifs et de calories vides. C’est la clé d’une bonne santé physique et mentale !

Geneviève Nadeau est diététiste nutritionniste et fondatrice de Nadeau nutrition.