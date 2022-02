L’huile pour le visage : pourquoi est-elle si utile ?

Quelle est la différence entre une crème hydratante et une huile de soin pour le visage ?

Une crème hydratante comporte une phase aqueuse et des humectants qui servent à augmenter la teneur en eau des cellules de la peau. Parmi ces principaux ingrédients, on retrouve les acides alpha-hydroxy, l’acide hyaluronique, l’aloès et la glycérine.

Quant à l’huile de soin, elle ne contient pas d’eau. « Elle nourrit, lubrifie et renforce la barrière cutanée en comblant les microfissures qui se forment dans les couches superficielles de l’épiderme. Cela a pour effet de freiner la perte d’eau qui s’échappe du corps », explique l’esthéticienne Jessica Berto.

La crème hydratante et l’huile de soin contribuent donc, chacune à leur manière, à maintenir un bon niveau d’humidité dans la peau. Elles agissent en complémentarité.

L’huile laisse-t-elle une sensation graisseuse sur la peau ?

Le film gras et luisant, c’est de l’histoire ancienne. Les recherches en cosmétologie ont permis d’affiner les textures et de faciliter l’absorption par la peau. Plusieurs huiles ont un toucher sec et soyeux. Il ne faut pas se laisser rebuter par certains produits comme l’huile d’Abyssinie, plus visqueuse au toucher, mais qui est en réalité très légère. Si on est réticente à l’idée de mettre un corps gras directement sur son épiderme, on peut diluer quelques gouttes de l’huile de soin dans du gel d’aloès.

Peut-elle provoquer des comédons et des boutons ?

Alors que les huiles synthétiques et minérales [issues de la distillation du pétrole] sont comédogènes, les huiles végétales naturelles n’obstruent pas les pores et peuvent aider la peau, lorsqu’elles sont extraites correctement et non filtrées. C’est ce qu’avance Valérie Grandury, fondatrice de la marque Odacité.

En fait, les huiles végétales n’ont pas toutes le même indice de comédogénécité, mesuré selon une échelle de 0 à 5. Certaines peuvent provoquer des réactions cutanées qui diffèrent d’un type de peau à l’autre. Une huile peut convenir pour une peau très sèche et créer une nuée de comédons sur un épiderme gras.