Guide d'achat : choisir le bon barbecue

1. En ai-je vraiment besoin ?

Au lieu de remplacer le barbecue que vous possédez déjà, vérifiez d’abord s’il est possible d’allonger sa durée de vie. De grandes flammes indiquent qu’il est temps de nettoyer à fond la grille de cuisson ou les

plateaux. En outre, des grilles rouillées, tout comme des tuyaux et des connecteurs fissurés, ça se remplace (assurez-vous toutefois de choisir des pièces qui n’invalideront pas la garantie de l’appareil).

Les problèmes fonctionnels, tels qu’une répartition inégale de la chaleur, un allumeur capricieux ou une flamme de couleur anormale, nécessitent l’intervention d’un professionnel. « Si la flamme n’est pas

bleue, mais plutôt jaune ou orange, les tubes du brûleur sont peut-être obstrués », dit Michael P. Clive, spécialiste des grillades et formateur chez Weber.

Illustration: Yesenia Reyes

2. J'en veux un nouveau, par où commencer ?

Comparez d’abord les avantages et les inconvénients des différents combustibles.

« La combustion du charbon de bois donne une saveur riche et fumée », explique Gary Scott, vice-président de Napoléon. Il faut toutefois une trentaine de minutes à ce type de gril pour atteindre sa température de cuisson.

PUBLICITÉ

Les barbecues au gaz chauffent plus vite. Leur combustible est considéré comme plus propre que le charbon de bois, mais il ne donne pas de goût fumé aux aliments (pour cela, il faut un fumoir fonctionnant avec des granules de bois). Si vous habitez en condo, assurez-vous que le règlement de votre copropriété autorise ce type d’appareil sur les balcons.

Les grils fonctionnant à l’électricité sont plus écologiques que leurs concurrents, mais ils ne chauffent pas autant que ceux au gaz ou au charbon de bois ; par ailleurs, les modèles à infrarouge peuvent être coûteux.

3. Quelle doit être la température d'un barbecue ?

Pour comparer la puissance de chauffe des barbecues, les fabricants utilisent généralement la British thermal unit (BTU), qui correspond à la quantité de combustible nécessaire. « Il est faux de croire que plus les BTU sont élevées, meilleur est l’appareil. Ce qui importe, c’est l’efficacité avec laquelle ces BTU sont distribuées et utilisées », explique Michael P. Clive. En règle générale, 80 à 100 BTU par pouce carré suffisent. Il est important de vous renseigner sur les éléments qui distribuent la chaleur, comme le

nombre de brûleurs d’un barbecue au gaz, leur rapidité d’allumage, la taille des évents (les plus petits sont les plus efficaces) et l’ajustement du couvercle. Vérifiez aussi que le produit est solide et fabriqué avec des matériaux épais.

Illustration: Yesenia Reyes

4. Quels appareils nécessitent le plus d'entretien ?

Les barbecues au charbon de bois sont ceux qui demandent le plus d’efforts, car il faut retirer toutes les cendres de cuisson après chaque séance de cuisson. Avec un barbecue au gaz, vous devrez vérifier régulièrement que les connecteurs ne fuient pas et brosser la grille entre deux utilisations. Selon Michael P. Clive, les barbecues de type « griddle » constituent une catégorie de grils faciles à nettoyer. Il s’agit de surfaces de cuisson plates alimentées au gaz, qui peuvent être nettoyées avec de l’eau et un grattoir pendant qu’elles sont encore chaudes.

PUBLICITÉ

5. Quelle taille choisir ?

Ce critère dépend de l’espace dont vous disposez et du type d’utilisation prévu. Vous avez une immense arrière-cour, mais vous n’êtes pas du genre à inviter toute la famille élargie ? Un grand modèle n’est probablement pas nécessaire.

6. Combien débourser ?

D’une manière générale, les appareils de bonne qualité ont une durée de vie plus longue que les autres. Le prix variera également selon le type. Les modèles au charbon de bois très simples, comme les grils ronds de Weber, comptent relativement peu de pièces et peuvent coûter à peine 260 $. Pour un barbecue au gaz fabriqué avec des matériaux solides, vous paierez au moins 500 $.