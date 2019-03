Des beurres aromatisés pour sortir de l’ordinaire

Beurre au citron confit et à l’estragon

Dans un bol, bien mélanger 1/2 lb de beurre demi‑sel, à température ambiante, 1/4 tasse de citron confit – la pelure, coupée en dés – et 1 c. à soupe d’estragon frais, haché finement.

Beurre à la lime et au cumin

Dans un bol, mélanger 1/2 tasse de beurre doux à température ambiante, 1 c. à thé de cumin en poudre, 1 c. à soupe de jus de lime et 1/2 c. à thé de zeste de lime râpé.

Idéal sur le poisson, le poulet et le filet de porc.

Ces délicieux beurres se conservent 5 jours au réfrigérateur et 1 mois au congélateur dans un contenant hermétique. Les présenter tels quels ou en rondelles. Pour ce faire, on peut d’abord les façonner en cylindre dans une pellicule de plastique ou du papier d’aluminium en nouant les extrémités.

À lire aussi: Un chaï chaud au beurre