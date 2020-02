Verser 1 tasse de riz basmati et 1 tasse d’amandes mondées dans 4 tasses d’eau. Laisser reposer toute une nuit. Transvider le tout dans le récipient d’un robot culinaire, ajouter 1/2 tasse de sucre et activer le robot à vitesse élevée pendant 5 minutes. Filtrer le liquide dans un bol à l’aide d’un tamis tapissé de 3 couches d’étamine (coton à fromage). Ajouter 1/4 c. à thé de cardamome moulue et bien remuer.

