Produits québécois: 10 valeurs sûres à l’épicerie

Grand granola Aphrodisia, de La fourmi, 12,99$ les 808g

Croquant et sucré, avec une petite pointe d’amertume très bien dosée, ce granola est la parfaite garniture pour ajouter de la texture et du goût à mon yogourt nature ou à mon gruau. Ses amandes entières et ses morceaux de chocolat lui donnent du caractère, alors que le sirop d’érable et le miel aident les céréales à dorer juste assez.

Overnight Chia Avoine Protéines, de Prana, 6,99$ les 260g

J’aime tellement ce gruau au frigo que j’en achète au moins deux sacs chaque fois que je le vois vendu à rabais dans l’un ou l’autre des supermarchés que je fréquente. La saveur «tourbillon chocolaté», qui porte particulièrement bien son nom, a le don de me mettre de bonne humeur le matin, et la protéine de pois qui figure au quatrième rang dans la liste des ingrédients a un effet rassasiant sans changer le goût du mélange.

Sel et purée d’ail noir, de La terre du 9 et Avril gourmet

L’ail noir – de l’ail blanc ayant subi un traitement thermique qui en développe les saveurs et en change la couleur – donne de l’umami à une grande variété de plats. Caramélisé, sa saveur gagne en profondeur et il se marie autant aux viandes qu’aux légumes. J’aime particulièrement le sel d’ail noir de l’entreprise beauceronne La terre du 9 (avec du beurre sur mes pommes de terre au four) et la purée d’ail noir d’Avril gourmet (ajouté à la sauce d’un braisé, en fin de cuisson).

Mayonnaise classique, de MAG, 7,49$ les 890 ml

Ce condiment onctueux et goûteux vous fera oublier les produits équivalents de grandes marques. Vous servez un plateau de crudités? Pour une trempette froide plus raffinée que la traditionnelle mayo à la sauce chili, mélangez une petite cuillérée de purée d’ail noir dans 75 ml de mayonnaise classique MAG.

Eau pétillante Mûres et framboises de Montellier, 6,99$ les 10 canettes de 355ml

Mon appareil à eau pétillante Soda Stream est beaucoup moins sollicité depuis que j’ai découvert cette nouvelle variété délicatement parfumée. Son effervescence bien présente et son goût fruité en font une excellente boisson saine pour les journées chaudes, ainsi qu'une très bonne base pour divers cocktails.

Sauce tomate Pizza, de Stefano Faita, 6$ les 430 ml

Depuis que ma fille a eu un coup de foudre pour la pizza margherita, il y a huit ans, je dois avoir essayé à peu près toutes les sauces vendues dans les principaux supermarchés du Québec. Celle-ci n’est pas la moins chère, mais je certifique c’est la meilleure (la Sauce à pizza Collection noire de Provigo/Maxi arrive bonne deuxième). Tomate, ail et fines herbes sont en vedette dans ce mélange pas trop liquide. Et si jamais il vous en reste un peu, gardez-la pour vous pouvoir y tremper plus tard des bâtonnets de mozzarella panés bien dégoulinants.

Huile d’olive extra vierge délicate biologique, de Maison Orphée, 20$ les 500 ml

Le prix de l’huile grimpe en flèche, ce qui m’incite à me limiter à en acheter moins et traiter ce produit exceptionnel avec tous les égards qu’il mérite. L’huile biologique de Maison Orphée, une entreprise de Québec, est aussi délicate que son nom l’indique, ce qui en fait une excellente option pour les vinaigrettes et pour donner un petit je-ne-sais-quoi aux plats raffinés. Elle est adaptée à la cuisson à basse température (mais vous ne me verrez jamais chauffer un tel trésor!).

Poivre au bacon, des Épices du guerrier, 10$ les 60g

Si je pouvais décerner un Prix Nobel de chimie, c’est à l’inventeur de cet assaisonnement que je le donnerais. Le bacon séché et le poivre sont faits pour aller ensemble, et c’est dans les sauces que leur mariage fait belle figure. Un steak sauce au poivre, un poulet «épouse-moi», et même une vinaigrette crémeuse, prennent du coffre grâce à ce poivre «pimpé». Oui, il est cher, mais un paquet dure longtemps. Et quelle bonne idée cadeau pour vous, ou pour les proches qui auront bientôt la bonne idée de vous inviter à souper!

Cocktail sans alcool Smash Citron & Basilic, de Fou gin, 10,60$ les 4 canettes de 250 ml

L’allée des «mocktails» se garnit joliment à la SAQ, depuis quelque temps. Parmi toutes les entreprises locales qui m’ont fait goûter leurs nouveautés, c’est Fou gin qui m’a le plus étonnée (dans le bon sens!) avec cette boisson délicatement aromatisée au basilic. Cette saveur inattendue ajoute du raffinement au jus d’agrume effervescent. Servez-ce cocktail sans alcool dans une chic coupe à cocktail large, avec un de ces immenses glaçons populaires dans les bars branchés, et vous pourrez vous prendre pour Audrey Hepburn le temps de dire «santé!».