Comprendre Mercure rétrograde

Si vous vous intéressez un tant soit peu à l’astrologie, vous avez probablement déjà entendu parler de la «rétrogradation de Mercure».

Bien que Mercure ne soit pas la seule planète à entrer en rétrogradation, le mouvement de cet astre est sans aucun doute l’un des phénomènes astrologiques dont on parle le plus depuis quelque temps. La plus petite planète de notre système solaire s’est forgé une solide réputation de fauteur de troubles et plusieurs mettent leurs doléances sur le compte de la rétrogradation de Mercure.

Mais pourquoi y a-t-il tant d’agitation lorsque cela se produit, et qu’est-ce que cela signifie exactement? Est-ce aussi dramatique que certains le prétendent?

Voici quelques éléments à garder à l’esprit la prochaine fois que Mercure sera en rétrograde.

Que signifie «rétrograde» lorsqu’il s’agit d’une planète?

Le terme «rétrograde» vient du latin «retrogradus», qui signifie «reculer».

Le mouvement dit «normal» – ou prograde – d’une planète s’effectue d’ouest en est. Lorsqu’une planète est en rétrograde, elle semble changer de direction et se déplacer d’est en ouest. Il s’agit toutefois d’une illusion d’optique: les planètes ne changent pas réellement de trajectoire.

En astrologie, ce mouvement inverse se veut symbolique; il signifie qu’une planète va revenir sur le territoire qu’elle a récemment traversé. C’est pourquoi plusieurs considèrent les périodes rétrogrades comme des moments propices pour réévaluer ou réformer quelque chose dans leur vie.

Pourquoi entend-on si souvent parler de Mercure rétrograde?

Mercure est la planète qui se déplace le plus rapidement. En raison de sa vitesse, elle devient rétrograde environ trois fois par an, et elle le reste pendant environ trois semaines.

Il s’agit d’un cycle rétrograde beaucoup plus fréquent que celui des autres planètes.

Prenons l’exemple de Vénus, qui est en rétrogradation pendant 40 jours tous les 18 mois. Ou de Mars, qui n’est rétrograde qu’une fois tous les deux ans.

Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton sont rétrogrades une fois par an. Comme ce sont des planètes qui se déplacent plus lentement, elles sont rétrogrades pendant plusieurs mois d’affilée.

La rétrogradation de Mercure est-elle néfaste?

Mercure doit son nom au dieu romain des messagers et des voyageurs, une référence à la vitesse à laquelle elle tourne autour du Soleil.

C’est d’ailleurs pourquoi certains astrologues associent sa rétrogradation à des retards dans les déplacements ou à des problèmes de communication.

Mais la rétrogradation de Mercure ne signifie pas que votre boîte courriel vrillera ou qu’un vol sera retardé. Ces événements se produisent à n’importe quel moment.

Il est important de voir l’astrologie comme symbolique et non causale. C’est un outil qui aide à comprendre les grands cycles de la vie et à y trouver du sens.

Autrement dit, inutile d’en avoir peur: les planètes ne contrôlent pas votre destin. Leurs mouvements reflètent plutôt les thèmes et les ambiances qui rythment nos journées.

Les périodes de rétrogradation peuvent sembler déstabilisantes, surtout dans un monde obsédé par l’idée d’avancer toujours plus vite. Et si, au lieu de résister, vous appreniez à en tirer parti — à ralentir, à réfléchir et à réajuster notre trajectoire?

Vous pouvez aussi voir cette période comme un simple rappel: celui de lever le pied.

Si la planète de la communication et des voyages s’éloigne de sa trajectoire habituelle, vous devriez peut-être en faire autant. La rétrogradation de Mercure est le moment idéal pour passer moins de temps devant les écrans ou pour redéfinir vos priorités.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en novembre 2025.