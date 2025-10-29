Novembre 2025: horoscope de la semaine

Horoscope du 30 octobre au 5 novembre

Illustration: Sacha Stephan

SCORPION

23 octobre-21 novembre

Cette semaine, vous vous ferez peut-être du mauvais sang en imaginant la façon dont les choses pourraient tourner. Ou bien vous serez rongée par une inquiétude plus générale, due à toutes sortes de questions d’ordre pratique à régler. Vous devrez peut-être observer la situation actuelle avec un certain détachement ou relâcher votre emprise sur le processus. Quoi qu’il en soit, efforcez-vous de donner corps à vos aspirations en tenant compte des réalités auxquelles vous êtes confrontée, chère native du Scorpion.

Illustration: Sacha Stephan

SAGITTAIRE

22 novembre-21 décembre

Cette semaine, vous pourriez atteindre certaines limites en essayant de tirer parti de votre potentiel personnel et de celui de vos relations. Devez-vous persévérer ou céder? Posez-vous la question. Le mieux pour vous est parfois de marquer une pause et de faire preuve de curiosité pour réussir à comprendre ce qui vous empêche d’avancer. D’autres fois, ce sont votre enthousiasme et votre vision qui sont vos meilleurs guides. Choisissez judicieusement votre stratégie, chère native du Sagittaire.

PUBLICITÉ

Illustration: Sacha Stephan

CAPRICORNE

22 décembre-19 janvier

Si vous n’avez pas les réponses, ce n’est pas grave, chère native du Capricorne. Le moment est bien choisi pour cultiver et protéger les valeurs qui vous sont chères, mais vous devez faire preuve de souplesse et ne pas chercher obstinément à ce que tout se passe selon vos souhaits. Vous traversez une période de grands changements et cette semaine, vous serez dans l’incertitude concernant ce qui va arriver et ce que vous devez faire: acceptez-le.

Illustration: Sacha Stephan

VERSEAU

20 janvier-18 février

Si vous avez brûlé la chandelle par les deux bouts, vous risquez d’être un peu à court et de ressentir du stress cette semaine, chère native du Verseau. Efforcez-vous de trouver un meilleur équilibre dans votre façon d’aborder les choses: autrement dit, mettez-y une énergie plus mesurée. C’est le moment de rassembler des informations sur votre état affectif et d’appliquer ce que vous aurez appris en agissant d’une manière qui reflète votre intelligence émotionnelle.

PUBLICITÉ

Illustration: Sacha Stephan

POISSONS

19 février-20 mars

Faites-vous confiance, chère native des Poissons. Cette semaine, vous n’avez pas besoin d’être parfaite pour être quand même sur la bonne voie. Puisez dans l’expérience que vous avez acquise tout au long de votre vie et appliquez-en les leçons avec sagesse. Ayez confiance en votre capacité à réagir dans la situation actuelle, avec toutes les particularités qu’elle comporte. Vous savez comment respecter vos besoins fondamentaux tout en dégageant des priorités.

Illustration: Sacha Stephan

BÉLIER

21 mars-19 avril

Cette semaine, c’est en vous efforçant de trouver votre équilibre que vous réussirez à calmer votre anxiété et à chasser vos doutes. Autrement dit, le moment est très bien choisi pour analyser vos sentiments et découvrir ce qui les provoque. Connaissez vos motivations. C’est la meilleure stratégie pour savoir si vous devez modifier votre manière de gérer les situations et d’interagir avec votre entourage, chère native du Bélier.

PUBLICITÉ

LIRE AUSSI:

Illustration: Sacha Stephan

TAUREAU

20 avril-20 mai

Il est temps pour vous de prendre certaines décisions, chère native du Taureau. Pour ce faire, vous devrez également être prête à prendre certains risques. En effet, quand on aligne ses actions sur ses valeurs, on finit inévitablement par éviter certaines situations et s’éloigner de certaines personnes. Il y a la douleur de la rupture et la douleur de la guérison, et elles sont aussi intenses l’une que l’autre. Sachez les différencier.

Illustration: Sacha Stephan

GÉMEAUX

21 mai-21 juin

PUBLICITÉ

Si vous êtes en proie à l’épuisement professionnel, les conditions sont réunies cette semaine pour que vous exerciez votre capacité d’action. Plusieurs choix s’offrent à vous, chère native des Gémeaux. La manière dont vous les aborderez et dont vous vous engagerez en dira bien plus long sur vous que sur votre situation. C’est le moment de montrer ce dont vous êtes capable, même si cela peut vous rendre vulnérable ou vous mettre mal à l’aise.

Illustration: Sacha Stephan

CANCER

22 juin-22 juillet

Le changement peut être très excitant, mais il peut également nous perturber. En ce qui vous concerne, chère native du Cancer, l’essentiel est de rester bien ancrée dans vos valeurs afin de ne pas perdre de vue ce qui importe pour vous lorsque votre situation ou vos conditions de vie évoluent. Si vous prenez appui sur des repères solides, vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver la meilleure réponse possible.

Illustration: Sacha Stephan

LION

23 juillet-22 août

PUBLICITÉ

Cette semaine, vous aurez tout intérêt à faire preuve de curiosité dans vos relations : ne vous arrêtez pas aux apparences. Vous risquez de vous trouver dans un état émotionnel intense et, dans ce contexte, vous aurez besoin de démêler le vrai du faux ici et maintenant, sans laisser les événements passés activer des sentiments indésirables. Soignez vos relations avec les autres en y consacrant la patience et l’attention qu’elles méritent, chère native du Lion.

Illustration: Sacha Stephan

VIERGE

23 août-22 septembre

La collaboration est présente dans tout ce que vous faites, à un niveau ou à un autre. Il est important de réfléchir à votre manière de travailler avec les autres et d’œuvrer dans votre environnement – et même de définir vos objectifs et vos attentes. Pour relever ce défi qui vous fera grandir, vous devrez également vous engager envers les autres en affichant votre bienveillance. Cette semaine, tâchez de donner la priorité à la vérité, chère native de la Vierge.

Illustration: Sacha Stephan

BALANCE

23 septembre-22 octobre

PUBLICITÉ

Ruminer, c’est essentiellement retourner dans sa tête des pensées et des inquiétudes que l’on préférerait garder à distance. Cette semaine, vous pourriez ressasser quelques obsessions envahissantes, chère native de la Balance. La meilleure façon de les contenir est de prendre soin de vous. Cultivez l’abondance dans une sphère limitée de votre vie afin d’utiliser votre énergie de manière créative, surtout dans les moments où vous avez tendance à vous polariser sur les manques.