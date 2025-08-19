Ménopause: l’art de vous réapproprier votre corps

Avec les années, les effets du vieillissement peuvent vous donner l’impression de ne plus correspondre à ce que la société considère comme « sexy ». Voici quelques leçons signées Luna Matatas, conférencière spécialisée en santé sexuelle, pour rebâtir votre confiance en vous.

Il n’y a pas de lien entre votre apparence et votre capacité à éprouver du plaisir

Les personnes qui ont des abdos bien définis, ou qui ont une morphologie sexy, n’ont pas plus d’orgasmes que les autres. Commencez par vous sentir à l’aise dans votre corps et par vous amuser, par exemple en faisant de la danse, du sport ou du yoga.

Trouvez votre propre définition du plaisir

Demandez-vous ce qui pourrait vous amener à savourer la volupté. Il s’agit peut-être d’une relation sexuelle, mais si vous adoptez une approche plus sensuelle, le plaisir peut aussi commencer bien

avant que vous arriviez dans la chambre à coucher.

Lire aussi:

Et placez la sensualité au centre de votre vie

Réfléchissez aux moments de la journée où vous pourriez utiliser vos sens pour vous sentir bien. Par exemple, mangez-vous tous les jours devant la télé ou bien êtes-vous à l’écoute des sensations que vous procure la nourriture?

La ménopause modifie le désir et l’excitation

Si vous vous concentrez trop sur l’orgasme ou la masturbation, vous risquez de vous mettre trop de pression sur les épaules. La prochaine fois que vous prendrez une douche, écoutez de la musique

romantique ou changez l’éclairage. La conférencière confie se doucher parfois à la lumière d’une bougie sans raison particulière, juste pour se sentir séduisante.

Renouer avec le sexe après une longue période d’abstinence demande quelques efforts

L’excitation commence dans la tête; la plupart des gens ont besoin de se mettre dans l’ambiance. Détendez-vous le plus possible en éliminant le stress: ne pensez ni au travail, ni à vos enfants, ni

aux énormes moutons sous votre canapé – oui, c’est peut-être plus facile à dire qu’à faire.