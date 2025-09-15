Photos: JF Galipeau
Le gratin artistique du petit écran s'est amassé à la Place des Arts de Montréal pour cette édition anniversaire du gala animé par Véronique Cloutier.
Macha Grenon et Chantal Fontaine ont embrassé le bourgogne, Karine Vanasse s'est laissé inspirer par l'imprimé animalier et Anne-Marie Withenshaw s'est drapée de Mocha Mousse, une des couleurs de l'année. Mélanie Maynard, Anne-Élisabeth Bossé, Christine Beaulieau, Naïla Louidort, Hélène Bourgeois-Leclerc et Édith Cochrane ont osé la couleur sur un tapis rouge où le noir a dominé.
Kim Lévesque-Lizotte (la covergirl de notre numéro d'été 2025), Catherine Brunet, Julie Le Breton et Sophie Cadieux ont adopté des looks élégants aux teintes sobres.
Antoine Bertrand (qui a livré un discours aussi savoureux qu'à son habitude) et Geneviève Everell sont repartis avec les nouveaux prix du public de Personnalité masculine et féminine de l'année. Les trophées d'interprétation ont quant à eux été décernés à Pascale Renaud-Hébert (Veille sur moi), Charles-Aubey Houde (La collecte), Julie Le Breton (Le retour d'Anna Brodeur) et Robin-Joël Cool (Temps de chien).
La série Le temps des framboises est repartie avec la statuette de la Meilleure série dramatique, tandis que Qui a poussé Mélodie a remporté la Meilleure comédie ou comédie dramatique. Finalement, l'émission En direct de l'univers a reçu une double récompense: Émission coup de cœur de l'année et Émission coup de cœur des 40 dernières années.
Constance Cazzaniga collabore au magazine Châtelaine depuis l'été 2024. Comme journaliste pigiste, vous pouvez la lire dans différents magazines québécois et dans les cahiers spéciaux du Devoir, notamment. Anciennement cheffe de la section culturelle au journal Métro, elle se spécialise en culture, société et art de vivre, avec un intérêt marqué pour la mode, la beauté et la gastronomie. Vous la croiserez peut-être dans une salle de spectacle, en train de lire un essai féministe avant la levée du rideau.
