Le gratin artistique du petit écran s'est amassé à la Place des Arts de Montréal pour cette édition anniversaire du gala animé par Véronique Cloutier.

Macha Grenon et Chantal Fontaine ont embrassé le bourgogne, Karine Vanasse s'est laissé inspirer par l'imprimé animalier et Anne-Marie Withenshaw s'est drapée de Mocha Mousse, une des couleurs de l'année. Mélanie Maynard, Anne-Élisabeth Bossé, Christine Beaulieau, Naïla Louidort, Hélène Bourgeois-Leclerc et Édith Cochrane ont osé la couleur sur un tapis rouge où le noir a dominé.

Kim Lévesque-Lizotte (la covergirl de notre numéro d'été 2025), Catherine Brunet, Julie Le Breton et Sophie Cadieux ont adopté des looks élégants aux teintes sobres.

Antoine Bertrand (qui a livré un discours aussi savoureux qu'à son habitude) et Geneviève Everell sont repartis avec les nouveaux prix du public de Personnalité masculine et féminine de l'année. Les trophées d'interprétation ont quant à eux été décernés à Pascale Renaud-Hébert (Veille sur moi), Charles-Aubey Houde (La collecte), Julie Le Breton (Le retour d'Anna Brodeur) et Robin-Joël Cool (Temps de chien).

La série Le temps des framboises est repartie avec la statuette de la Meilleure série dramatique, tandis que Qui a poussé Mélodie a remporté la Meilleure comédie ou comédie dramatique. Finalement, l'émission En direct de l'univers a reçu une double récompense: Émission coup de cœur de l'année et Émission coup de cœur des 40 dernières années.

Macha Grenon

Macha Grenon

Christine Beaulieu

Christine Beaulieu

Evelyne Brochu

Evelyne Brochu

Anne-Élisabeth Bossé

Anne-Élisabeth Bossé

Alice Morel-Michaud

Alice Morel-Michaud

Mélanie Maynard

Mélanie Maynard

Photo: JF Galipeau

Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte

Catherine Brunet

Catherine Brunet

Antoine Pilon

Antoine Pilon

Karine Vanasse

Karine Vanasse

Anne-Marie Withenshaw

Hélène Bourgeois-Leclerc

Hélène Bourgeois-Leclerc

Chantal Lamarre

Chantal Lamarre

Julie Trépanier

Julie Trépanier

Marilyse Bourke

Marilyse Bourke

Pascale de Blois

Pascale de Blois

Naïla Louidort

Naïla Louidort

Photo: JF Galipeau

Mani Soleymanlou et Sophie Cadieux

Sébastien Delorme

Sébastien Delorme

Korine Côté

Korine Côté

Chantal Fontaine

Chantal Fontaine

Hugo Dubé

Hugo Dubé

Photo: JF Galipeau

Geneviève Tardif et Charles Hamelin

Photo: JF Galipeau

Vincent Leclerc et Mélanie Pilon

Chloée Deblois

Chloée Deblois

Michel Laperrière

Michel Laperrière

Marie-Ève Beauregard

Marie-Ève Beauregard

Rita Baga

Rita Baga

Sam-Éloi Girard

Sam-Éloi Girard

André Robitaille

André Robitaille

Photo: JF Galipeau

Viviane Audet et Robin-Joël Cool

Rosalie Vaillancourt

Rosalie Vaillancourt

Robin L'Houmeau

Robin L'Houmeau

Edith Cochrane

Edith Cochrane

Photo: JF Galipeau

Nicolas Ouellet et Pascale Renaud-Hébert

Julie Le Breton

Julie Le Breton

Photo: JF Galipeau

Mickaël Gouin et Léane Labrèche-Dor

Shelby Jean-Baptiste

Shelby Jean-Baptiste

Frédéric Pierre

Frédéric Pierre

Claude Legault et Gaëlle

Claude Legault et Gaëlle

Catherine Souffront

Catherine Souffront

Mylène St-Sauveur

Mylène St-Sauveur

Photo: JF Galipeau

Guillaume Lambert et Marie-Lyne Joncas

Penande Estime

Penande Estime

Alex Perron

Alex Perron

Photo: JF Galipeau

Tammy Verge et Antoine Vézina

Patrice Bélanger

Patrice Bélanger

Anglesh Major et Kevin Sin

Anglesh Major et Kevin Sin

Sara Dufour

Sara Dufour

Naadei Lyonnais

Naadei Lyonnais

Boucar Diouf

Boucar Diouf

Kevin Raphael

Kevin Raphael

Lolitta Dandoy

Lolitta Dandoy

Photo: JF Galipeau

Guy A. Lepage et Sylvie Léonard

Stéphane Bellavance

Stéphane Bellavance

Photo: JF Galipeau

Hubert Proulx et Ruba Ghazal

Photo: JF Galipeau

Gaston Lepage et Louise Laparé

Carmen Sylvestre

Carmen Sylvestre

Paul Doucet

Paul Doucet

Clodine Desrochers

Clodine Desrochers

Photo: JF Galipeau

Normand Brathwaite et Jean-Marie Lapointe

Emy Lalune

Emy Lalune