/
1x
PUBLICITÉ
Mode

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge

Les stars de la télévision québécoises ont foulé le tapis rouge du gala des 40e prix Gémeaux. Voici les plus belles tenues de la soirée.
Par Constance Cazzaniga
15 septembre 2025
Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge

Photos: JF Galipeau

Le gratin artistique du petit écran s'est amassé à la Place des Arts de Montréal pour cette édition anniversaire du gala animé par Véronique Cloutier.

Macha Grenon et Chantal Fontaine ont embrassé le bourgogne, Karine Vanasse s'est laissé inspirer par l'imprimé animalier et Anne-Marie Withenshaw s'est drapée de Mocha Mousse, une des couleurs de l'année. Mélanie Maynard, Anne-Élisabeth Bossé, Christine Beaulieau, Naïla Louidort, Hélène Bourgeois-Leclerc et Édith Cochrane ont osé la couleur sur un tapis rouge où le noir a dominé.

Kim Lévesque-Lizotte (la covergirl de notre numéro d'été 2025), Catherine Brunet, Julie Le Breton et Sophie Cadieux ont adopté des looks élégants aux teintes sobres.

Antoine Bertrand (qui a livré un discours aussi savoureux qu'à son habitude) et Geneviève Everell sont repartis avec les nouveaux prix du public de Personnalité masculine et féminine de l'année. Les trophées d'interprétation ont quant à eux été décernés à Pascale Renaud-Hébert (Veille sur moi), Charles-Aubey Houde (La collecte), Julie Le Breton (Le retour d'Anna Brodeur) et Robin-Joël Cool (Temps de chien).

PUBLICITÉ

La série Le temps des framboises est repartie avec la statuette de la Meilleure série dramatique, tandis que Qui a poussé Mélodie a remporté la Meilleure comédie ou comédie dramatique. Finalement, l'émission En direct de l'univers a reçu une double récompense: Émission coup de cœur de l'année et Émission coup de cœur des 40 dernières années.

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Macha Grenon

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Christine Beaulieu

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Evelyne Brochu

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Anne-Élisabeth Bossé

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Alice Morel-Michaud

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Mélanie Maynard

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Catherine Brunet

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Antoine Pilon

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Karine Vanasse

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge

Anne-Marie Withenshaw

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Hélène Bourgeois-Leclerc

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Chantal Lamarre

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Julie Trépanier

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Marilyse Bourke

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Pascale de Blois

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Naïla Louidort

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Mani Soleymanlou et Sophie Cadieux

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Sébastien Delorme

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Korine Côté

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Chantal Fontaine

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Hugo Dubé

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Geneviève Tardif et Charles Hamelin

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Vincent Leclerc et Mélanie Pilon

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Chloée Deblois

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Michel Laperrière

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Marie-Ève Beauregard

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Rita Baga

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Sam-Éloi Girard

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

André Robitaille

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Viviane Audet et Robin-Joël Cool

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Rosalie Vaillancourt

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Robin L'Houmeau

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Edith Cochrane

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Nicolas Ouellet et Pascale Renaud-Hébert

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Julie Le Breton

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Mickaël Gouin et Léane Labrèche-Dor

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Shelby Jean-Baptiste

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Frédéric Pierre

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Claude Legault et Gaëlle

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Catherine Souffront

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Mylène St-Sauveur

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Guillaume Lambert et Marie-Lyne Joncas

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Penande Estime

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Alex Perron

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Tammy Verge et Antoine Vézina

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Patrice Bélanger

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Anglesh Major et Kevin Sin

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Sara Dufour

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Naadei Lyonnais

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Boucar Diouf

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Kevin Raphael

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Lolitta Dandoy

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Guy A. Lepage et Sylvie Léonard

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Stéphane Bellavance

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Hubert Proulx et Ruba Ghazal

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Gaston Lepage et Louise Laparé

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Carmen Sylvestre

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Paul Doucet

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Clodine Desrochers

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Normand Brathwaite et Jean-Marie Lapointe

Prix Gémeaux 2025: les plus beaux looks du tapis rouge
Photo: JF Galipeau

Emy Lalune

Êtes-vous extra?

Votre dose de mode, beauté et déco par courriel.

En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions d'utilisation et politique de confidentialité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Constance Cazzaniga
Constance Cazzaniga

Constance Cazzaniga collabore au magazine Châtelaine depuis l'été 2024. Comme journaliste pigiste, vous pouvez la lire dans différents magazines québécois et dans les cahiers spéciaux du Devoir, notamment. Anciennement cheffe de la section culturelle au journal Métro, elle se spécialise en culture, société et art de vivre, avec un intérêt marqué pour la mode, la beauté et la gastronomie. Vous la croiserez peut-être dans une salle de spectacle, en train de lire un essai féministe avant la levée du rideau.

THÈMES ABORDÉS :
gémeauxmodevéronique cloutierGalaTapis rouge
Advertisement
Advertisement
Copier le lien
Couverture magazine Châtelaine printemps 2025

ABONNEZ-VOUS À CHÂTELAINE

Joignez-vous à notre communauté pour célébrer la riche histoire du magazine Châtelaine, qui souligne ses 65 ans en 2025. Au programme : de nouvelles chroniques, une couverture culturelle élargie, des reportages passionnants et des hommages touchants aux femmes inspirantes qui ont eu une influence positive et durable sur notre société.