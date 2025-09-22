Salade de brocoli et de raisins

Pendant ce temps, fouetter le parmesan avec la mayonnaise, le jus de citron, le sirop d’érable, la moutarde de Dijon, les 2 c. à soupe d’huile restantes et 1⁄4 de c. à thé de sel dans un bol moyen. Poivrer. Goûter et rectifier l’assaisonnement, au besoin. Le mélange doit avoir un goût crémeux, légèrement sucré, un peu acidulé et très prononcé en parmesan. Réserver. Couper les raisinsrestants en deux.