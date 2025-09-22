Salade de brocoli et de raisins

0
Photo: Carmen Cheung
Ce mélange classique gagne en saveur et en texture lorsque le brocoli et une partie des raisins sont rôtis.
500 ml (2 tasses) de fleurettes de brocoli, coupées en morceaux de 1 à 2 po
500 ml (2 tasses) de raisins rouges sans pépins, divisés
6 c. à soupe d’huile d’olive, divisées
3⁄4 de c. à thé de sel, divisé
125 ml (1⁄2 tasse) de parmesan, râpé
3 c. à soupe de mayonnaise
2 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de sirop d’érable
1 c. à thé de moutarde de Dijon
140 g de roquette
125 ml (1⁄2 tasse) d’amandes entières, grossièrement hachées
Placer la grille au centre du four, puis préchauffer à 230°C (450°F). Tapisser une plaque à pâtisserie de papier parchemin.
Mélanger le brocoli et 375 ml (1 1⁄2 tasse) de raisins avec 4 c. à soupe d’huile et 1⁄2 c. à thé de sel sur la plaque préparée, en prenant soin de bien enduire le brocoli de sel et d’huile. Répartir uniformément. Faire cuire jusqu’à ce que le brocoli soit carbonisé et que les raisins soient bien rôtis, de 30 à 35 min.
Pendant ce temps, fouetter le parmesan avec la mayonnaise, le jus de citron, le sirop d’érable, la moutarde de Dijon, les 2 c. à soupe d’huile restantes et 1⁄4 de c. à thé de sel dans un bol moyen. Poivrer. Goûter et rectifier l’assaisonnement, au besoin. Le mélange doit avoir un goût crémeux, légèrement sucré, un peu acidulé et très prononcé en parmesan. Réserver. Couper les raisinsrestants en deux.
Retirer le brocoli et les raisins rôtis du four, et laisser refroidir légèrement.
Juste avant de servir, mélanger la roquette avec la moitié de la vinaigrette dans un grand saladier. Garnir du brocoli rôti, des raisins rôtis, des raisins crus et des amandes. Arroser du reste de vinaigrette.
