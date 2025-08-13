/
Salade de tomates, vinaigrette crémeuse au thon

Salade de tomates, vinaigrette crémeuse au thon

Photo: Tomaté

La saveur incomparable des tomates fraîches est en vedette dans cette recette offerte par l’entreprise québécoise Tomaté, qui produit en serre toute une variété de tomates de formes et de couleurs différentes.

Ingrédients

  • 2 à 3 tomates originelles au choix, coupées en fines tranche (voir note)

  • 1 c. à soupe de câpres

  • 5 à 6 câprons

  • Quelques feuilles de basilic

  • ¼ de tasse de parmesan en copeaux

  • Poivre du moulin, au goût

Pour la sauce

  • 184 g (1 boîte) de thon blanc entier dans l’huile, égoutté

  • 125 ml (½ tasse) de mayonnaise

  • 2 c. à soupe de jus de citron

  • 2 filets d’anchois

  • 1 c. à soupe de câpres

  • ½ c. à thé de moutarde de Dijon

  • Sel et poivre, au goût

Préparation

  • Au robot-mélangeur, broyer tous les ingrédients de la sauce afin d’obtenir une texture lisse et onctueuse. Assaisonner de sel et de poivre.

  • Étaler une bonne quantité de sauce sur une grande assiette de service, puis y disposer les tranches de tomates. Arroser avec un peu plus de sauce, et puis garnir avec les câpres, les câprons, les feuilles de basilic et les copeaux de parmesan.

Note

