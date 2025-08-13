Salade de tomates, vinaigrette crémeuse au thon

1
Photo: Tomaté
La saveur incomparable des tomates fraîches est en vedette dans cette recette offerte par l’entreprise québécoise Tomaté, qui produit en serre toute une variété de tomates de formes et de couleurs différentes.
2 à 3 tomates originelles au choix, coupées en fines tranche (voir note)
1 c. à soupe de câpres
5 à 6 câprons
Quelques feuilles de basilic
¼ de tasse de parmesan en copeaux
Poivre du moulin, au goût
184 g (1 boîte) de thon blanc entier dans l’huile, égoutté
125 ml (½ tasse) de mayonnaise
2 c. à soupe de jus de citron
2 filets d’anchois
1 c. à soupe de câpres
½ c. à thé de moutarde de Dijon
Sel et poivre, au goût
Au robot-mélangeur, broyer tous les ingrédients de la sauce afin d’obtenir une texture lisse et onctueuse. Assaisonner de sel et de poivre.
Étaler une bonne quantité de sauce sur une grande assiette de service, puis y disposer les tranches de tomates. Arroser avec un peu plus de sauce, et puis garnir avec les câpres, les câprons, les feuilles de basilic et les copeaux de parmesan.
