Soupe thaïe style tom kha gai

Photo tirée du livre Jean-Piquant
Cette soupe aigre-douce au poulet et au lait de coco contient habituellement des feuilles de lime kaffir et du galanga, des ingrédients qui peuvent être difficiles à trouver. En voici donc une version simplifiée et tout aussi savoureuse!
600 g (1¼ lb) de hauts de cuisses de poulet
2 c. à soupe de sauce Maggi
1,1 l (5 tasses) de bouillon de poulet
3 tiges de citronnelle
1 morceau de gingembre frais d’environ 2,5 cm (1 po)
2 gousses d’ail écrasées
2 piments chilis thaïs coupés en deux
2 boîtes (400 ml chacune) de lait de coco
250 ml (1 tasse) de champignons tranchés (au choix)
60 ml (¼ tasse) de sauce de poisson
2 c. à soupe de sirop d’érable
Le jus de 1 lime
Quartiers de lime
Coriandre fraîche hachée, au goût
Piments chilis thaïs hachés, au goût
Déposer le poulet dans un bol. Ajouter la sauce Maggi et mélanger pour bien enduire les morceaux. Laisser mariner une dizaine de minutes à température ambiante.
Dans une poêle, à feu moyen-vif, griller le poulet environ 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’il soit cuit. Retirer du feu et réserver.
Dans une casserole, à feu vif, amener à ébullition le bouillon de poulet avec les tiges de citronnelle, le gingembre, l’ail et les piments. Laisser mijoter de 5 à 7 minutes pour infuser les aromates.
Filtrer le bouillon dans une passoire fine posée sur un grand bol. Jeter les aromates et remettre le bouillon dans la casserole.
Ajouter le lait de coco, les champignons, la sauce de poisson et le sirop d’érable. Bien mélanger. Cuire à feu doux jusqu’à ce que les champignons soient tendres.
Couper les hauts de cuisses réservés en lanières et les déposer dans le bouillon. Incorporer le jus de lime.
Servir dans des bols avec des quartiers de lime, de la coriandre hachée et des piments chilis thaïs hachés (si désiré).
Recette tirée du livre Jean-Piquant: Un peu, beaucoup piment: 70 recettes brûlantes de plaisir publié aux Éditions de l'Homme.
