Souffrez-vous d’apnée du sommeil?

Environ 5,4 millions de Canadiens souffrent de ce trouble du sommeil, caractérisé par des interruptions de la respiration pendant la nuit. Et «environ 80% des personnes ne savent même pas qu’elles en sont atteintes», dit Dr Douglas Bradley, pneumologue et médecin spécialiste du sommeil au Centre d’études avancées en médecine du sommeil du Réseau universitaire de santé de Toronto.

Si vous ronflez, que vous vous réveillez fréquemment avec un mal de tête et que vous vous décrivez souvent comme étant crevée… Vous pourriez faire partie du lot. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette condition.

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil?

L’apnée obstructive du sommeil (AOS) survient lorsque le nez, la bouche ou la gorge sont obstrués ou trop étroits, bloquant ainsi les voies respiratoires. «Lorsque vous vous endormez, l’inactivité des muscles de la gorge la rend plus susceptible de s’affaisser, rétrécissant ainsi le canal où circule l’air», explique Dr Douglas Bradley. (L’apnée centrale du sommeil, une autre condition beaucoup moins courante, est causée par un problème de signalisation dans le système nerveux qui interrompt la respiration.)

Les personnes souffrant d’apnée du sommeil connaissent de courtes pauses respiratoires pendant leur sommeil, qui peuvent durer de 10 à 30 secondes (même plus), et cela peut se produire des dizaines, voire des centaines de fois par nuit. Cette perturbation respiratoire provoque souvent une sensation d’étouffement et des ronflements, deux symptômes révélateurs de l’apnée du sommeil.

Qui est touché par l’apnée du sommeil?

Les cas d’apnée du sommeil sont deux fois plus fréquents chez les hommes que chez les femmes, selon Dr Najib Ayas, professeur au département de médecine intensive et de médecine respiratoire de l’Université de Colombie-Britannique et directeur médical de la clinique du sommeil de l’université.

Cette disparité dans le nombre de cas pourrait cependant être due à une sous-déclaration. «Si l’on considère les personnes qui se rendent dans des cliniques du sommeil pour se faire dépister, le ratio est plutôt de trois ou quatre hommes pour une femme, ce qui semble indiquer que nous ne reconnaissons pas vraiment ce trouble chez les femmes, explique-t-il, et que beaucoup d’entre elles ne se font probablement pas dépister ni traiter».

L’apnée du sommeil peut survenir à tout âge, mais le risque d’AOS augmente avec l’âge, car les tissus adipeux peuvent s’accumuler dans la gorge et la langue au fur et à mesure que vous vieillissez. Certaines personnes sont génétiquement prédisposées à développer ce trouble du sommeil, par exemple si elles ont de grosses amygdales ou des voies respiratoires supérieures étroites. Une affection médicale telle qu’une insuffisance rénale peut également augmenter le risque, car elle peut entraîner une accumulation de liquide dans le cou et bloquer les voies respiratoires.

Quels sont les signes de l’apnée du sommeil?

Le ronflement est le signe caractéristique de l’apnée du sommeil, mais c’est un symptôme qui est plus souvent signalé chez les hommes. Il est également possible de souffrir d’apnée du sommeil sans ronfler. Les femmes se plaignent davantage d’insomnie et de fatigue, explique Dr Najib Ayas. Elles souffrent aussi plus fréquemment de maux de tête matinaux. «Nous ne savons pas pourquoi, mais c’est assez courant», mentionne Dr Douglas Bradley.

Les statistiques montrent que les personnes en surpoids ou obèses sont plus susceptibles de souffrir d’AOS. Il existe également un lien étroit entre ce trouble du sommeil et les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, une affection qui survient lorsque les ovaires produisent un excès d’hormones. Par ailleurs, le syndrome des jambes sans repos (un trouble distinct) est plus fréquent chez les femmes qui souffrent d’AOS pendant les périodes de changements hormonaux importants, comme la grossesse et la ménopause. L’apnée du sommeil a également tendance à s’aggraver pendant la ménopause, ajoute Dr Najib Ayas.

Les personnes atteintes d’AOS se plaignent souvent d’irritabilité pendant la journée, de troubles de la mémoire et d’une fatigue extrême. Si vous pensez souffrir d’apnée du sommeil, demandez à votre médecin si vous pourriez bénéficier d’une polysomnographie, un test d’apnée du sommeil (plus d’informations à ce sujet plus bas).

Les technologies portables peuvent également vous alerter si votre respiration change pendant votre sommeil. Les plus récentes versions de l’Apple Watch (Ultra 3, Series 10, Series 11 et SE 3) ont la capacité de repérer de possibles troubles d’apnée du sommeil en surveillant à la fois votre rythme cardiaque, votre taux d’oxygène sanguin ainsi que vos périodes d’éveil et de sommeil profond pendant la nuit. Si des variations importantes et répétitives (pendant plusieurs semaines) sont enregistrées, une alerte vous sera alors transmise via l’application Santé d’Apple. Évidemment, seule une polysomnographie (le test officiel d’apnée du sommeil) permet de poser un diagnostic, mais la montre peut vous mettre la puce à l’oreille, vous incitant à en discuter avec un professionnel de la santé, données à l'appui.

Le problème immédiat lié à l’apnée du sommeil est le danger que représente la fatigue excessive, explique Dr Douglas Bradley. «Les personnes souffrant d’apnée du sommeil ont trois à quatre fois plus de risques d’avoir un accident de la route en raison de leur manque de vigilance», dit-il. Elles sont également plus exposées aux accidents du travail et domestiques.

À long terme, l’apnée du sommeil non traitée peut également contribuer à toute une série de maladies et de troubles, notamment les maladies cardiaques et le diabète de type 2. Il n’existe toutefois pas de recherches probantes démontrant que les femmes sont exposées aux mêmes risques pour leur santé que les hommes.

Parmi les recherches qui ont été menées, certaines études ont établi un lien entre l’AOS et l’hypertension artérielle pendant la grossesse ainsi que le diabète de grossesse. De nouvelles recherches ont montré quant à elles une augmentation du risque de démence chez les femmes souffrant d’AOS non traitée.

L’apnée du sommeil est diagnostiquée à l’aide d’un examen physique (pour rechercher des obstructions dans la gorge et la bouche), d’un examen de vos antécédents médicaux (pour signaler d’éventuels problèmes cardiaques, des habitudes de sommeil révélatrices telles que les réveils nocturnes et la somnolence matinale, et des antécédents familiaux d’apnée du sommeil) et d’une polysomnographie, un test médical qui mesure l’activité du corps pendant le sommeil. Cette dernière est réalisée pendant la nuit dans un laboratoire ou à l’aide d’un appareil de surveillance portable à domicile.

Si vous recevez un diagnostic d’apnée du sommeil, plusieurs traitements sont offerts. Le plus courant et le plus efficace pour l’AOS sévère est un appareil qui utilise une pression positive continue (PPC, ou CPAP en anglais) pour maintenir vos voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil. L’utilisation d’un appareil PPC est également sans danger pour traiter l’apnée du sommeil pendant la grossesse. Une autre option consiste à utiliser un appareil buccal pour pousser la mâchoire inférieure vers l’avant pendant le sommeil. Pour certaines personnes, la chirurgie – comme l’amygdalectomie, qui consiste à retirer les amygdales – est aussi une option.

Si vous souffrez d’obésité, votre médecin peut également vous recommander de prendre des mesures pour perdre du poids. Certaines études montrent que les personnes qui perdent de 5 à 10% de leur poids corporel peuvent voir une amélioration de leurs symptômes d’apnée du sommeil.

Si votre apnée du sommeil est légère, de simples ajustements à vos habitudes peuvent parfois suffire pour retrouver une respiration normale la nuit. Par exemple, éviter l’alcool et les sédatifs qui relâchent trop les muscles de la gorge ou privilégier le sommeil sur le côté plutôt que sur le dos.

Avec Isabelle Pronovost et Philippe Lépine

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en octobre 2025.