Le vin rouge, bénéfique pour la flore intestinale

La flore intestinale des amateurs de vin rouge est plus diversifiée et en meilleure santé que celle des buveurs de bière, de vin blanc ou de spiritueux. Des chercheurs du King’s College de Londres ont tiré cette conclusion en étudiant 916 jumelles britanniques dont les préférences en matière d’apéros diffèrent. Ils ont également remarqué que la consommation de vin rouge était associée à un taux réduit de «mauvais» cholestérol et à une diminution de l’obésité. La présence dans le vin rouge de polyphénols, des composés dont se nourrissent les bactéries de l’intestin, serait à l’origine de ces bienfaits. Mais, attention! La consommation doit être modérée, sans quoi les risques pour la santé dépassent tous ces avantages.

Source: King’s College London

