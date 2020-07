S'entraîner à la maison: 5 sites qui donnent des résultats

Aktivation

Aktivation est le site du populaire conférencier et entraîneur Jimmy Sévigny. On y trouve tous les entraînements qu’il a diffusés sur DVD au cours des dernières années, en plus d’une cinquantaine de programmes variés touchant des sports comme le yoga et le kick boxing ainsi que des exercices plus cardios.

Aktivation est offert en abonnement mensuel ou annuel. (De 24,99 $ à 149,99 $).

https://aktivation.ca/

BeachBody

Avec ses centaines d’entraînements offerts, BeachBody est un incontournable du fitness en ligne pour des millions d’utilisateurs. Dès l’inscription, un coach nous est attribué, et on peut se joindre à un groupe de motivation. En plus des nombreux programmes d’entraînement, le site regorge de plans de nutrition, de calendriers d’entraînement et de recettes. (En anglais avec versions doublées en français).

Abonnement trimestriel, semi-annuel ou annuel, (De 49 $ à 119 $)

https://www.beachbodyondemand.com/

Nike Training Club



L’entreprise de vêtements et d’accessoires de sport a conçu plus de 190 entraînements gratuits. Ceux-ci sont rassemblés selon trois grands thèmes : endurance, musculation et flexibilité. La plateforme propose également des séries d’exercices qui ciblent une partie précise du corps, comme les abdominaux, les bras, les épaules, les fessiers et les jambes. Pour y avoir accès, on télécharge l’application NTC, disponible sur iOS ou Android.

(Gratuit)

https://www.nike.com/ca/fr/ntc-app