Kabocha

Cette courge d’hiver, aussi appelée courge japonaise, est la cousine plus douce, plus sucrée de la courge musquée. Elle est couramment utilisée dans les cuisines japonaise, coréenne et thaïe.

Bienfait pour la santé: Excellente source de vitamine A.

Usages: On l’ajoute aux caris ou aux potages. On peut aussi la rôtir au four. Même la peau est bonne à manger.