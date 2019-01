« Je n’ai pas le temps. »

Même avec deux enfants et un boulot à temps plein, on peut trouver un moment pour faire du sport. En se levant plus tôt le matin pour faire de l’exercice à la maison ou au gym, par exemple. Cette bonne habitude nous donne l’impression d’avoir plus de temps dans la journée. L’avantage : comme on sort du lit plus tôt, on se couche aussi plus tôt. Exit les émissions de télé en soirée… et les collations qui viennent avec!