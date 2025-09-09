Photo: Andréanne Gauthier; stylisme: Camille Internoscia; coiffure: Manon Côté; maquillage et coiffure: Amélie Bruneau-Longpré avec les produits Wonderblush et DesignMe; assistante photo: Vanessa Brossard; postproduction: Mélanie Lapointe; vêtements: Maison Simons

Cet automne, Châtelaine honore l’audace et le legs des femmes d’ici: 5 Québécoises reçoivent les tout premiers Prix Châtelaine (dans 5 catégories différentes), tandis que 12 autres femmes d’exception voient leurs parcours inspirants mis en lumière. Toutes ont été choisies par la rédaction au terme d’un exercice de recherche ayant nécessité des entrevues avec cinq chercheuses universitaires spécialisées notamment en études féministes et en science politique. «Le but des Prix Châtelaine est non seulement de célébrer les réussites, mais de regarder vers l’avant et d’encourager celles qui reprennent le flambeau alors que les acquis des féministes sont fragilisés», relève la rédactrice en chef, Julie Gobeil.

Ce numéro spécial souligne aussi les 65 ans de Châtelaine, dont la première édition a été publiée en octobre 1960, avec deux reportages percutants. Le premier met en lumière la montée du masculinisme toxique dans les écoles secondaires du Québec et donne des pistes aux parents pour aider leurs enfants à s’y retrouver. Le second explique le combat des Réalisatrices Équitables, qui se battent depuis près de 20 ans pour que les femmes puissent porter leurs histoires sur le grand écran.

L’ex-première ministre du Québec, Pauline Marois, et l’artiste et militante Anaïs Barbeau-Lavalette, qui comptent parmi les gagnantes, se sont aussi prêtées avec une grande générosité au jeu de la séance photo.

Pourquoi dormez-vous si mal? C’est la question de l’heure, particulièrement pour les femmes qui traversent la périménopause. Notre équipe s’est entretenue avec plusieurs spécialistes, qui donnent des conseils pertinents pour retrouver un sommeil réparateur (une visite chez le dentiste pourrait être utile!).

Lisbonne, hors des sentiers battus. Cette magnifique métropole européenne a beaucoup plus à offrir qu’un tour en tramway et une visite dans le quartier Alfama. Découvrez les coups de cœur et les bonnes adresses de notre journaliste Daniel Chrétien, qui y a passé un mois.

«L’égalité pour les mères, une chimère?», se demande Marilyse Hamelin, dont l’essai Maternité, la face cachée du sexisme vient d’être réédité, huit ans après son lancement. Si le Régime québécois d’assurance parentale engrange des surplus depuis des années, pourquoi en réduire les cotisations plutôt qu’en bonifier les prestations?

«Soixante-cinq ans de révolution féministe ne sont pas (encore) parvenus à guérir la “blessure de la sorcière”, cette tendance, chez certaines femmes, à réprimer leur appétit pour une vie plus intuitive, de peur d’être perçues comme folles», écrit pour sa part Véronique Chagnon, dans un texte qui appelle à l’introspection. Que se passerait-il si les sorcières qui sommeillent en nous s’éveillaient?

Pour être à la page cet automne, laissez-vous inspirer par le style décontracté des athlètes universitaires et adoptez les rouges profonds, tant pour les vêtements que pour la décoration. Notre équipe dévoile aussi ses trouvailles favorites parmi les nouveautés au rayon beauté.

La créatrice de recettes et styliste culinaire montréalaise Emilie Gaillet souligne l’anniversaire de Châtelaine en présentant un magnifique gâteau étagé à la ricotta, au citron et à la pistache.

L’esthétique des années 1990 nous a inspiré un menu pour recevoir amusant et abordable. Foi de notre créatrice de recettes Stefanie Philips, les ingrédients de nos cinq propositions culinaires vous coûteront, au total, moins de 150$. Ça, c’est rétro!

Le numéro de l’automne 2025 de Châtelaine sera en kiosque dès le 12 septembre. Abonnez-vous pour recevoir tous les prochains magazines directement chez vous.

