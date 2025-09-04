Gâteau au citron, à la ricotta et à la pistache

0
Photo: Émilie Gaillet
Élégant et rustique tout à la fois, le «gâteau nu» est parfait pour un événement spécial. Bien parfumé à la vanille et au citron, et joliment décoré, il ne pourra que plaire à vos convives.
240 g (1⁄2 bloc + 1 c. à soupe) de beurre à température pièce
360 g (500 ml ou 2 tasses) de sucre de canne, divisé
1 c. à soupe d’extrait de vanille
Le zeste de 2 citrons
8 œufs, les blancs et les jaunes séparés
490 g (1,25 l ou 5 tasses) de farine d’amande
800 g (750 ml ou 3 tasses) de ricotta
260 g (575 ml ou 2 1/3 de tasses) de sucre à glacer
100 g (7 c. à soupe) de beurre à température pièce
240 g (1 paquet) de fromage à la crème
100 g (250 ml ou 1 tasse) de pistaches, écalées et hachées finement
1 c. à thé d’extrait de vanille
Le zeste d’un demi-citron
Une pincée de sel
Gâteau: Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
Graisser les côtés d’un moule à charnière de 20 cm et en tapisser le fond avec du papier parchemin.
Séparer les œufs. Réserver les jaunes.
Battre les blancs d’œufs en neige jusqu’à ce que des pics mous se forment.
Ajouter graduellement 250 ml (180 g ou 1 tasse) de sucre de canne aux blancs en neige, et former des pics durs. Réserver au frigo.
Mélanger le reste du sucre avec le zeste de citron.
Battre le beurre, la vanille et le sucre citronné environ 10 min.
Ajouter les jaunes d’œufs réservés un à la fois, et mélanger après chaque œuf.
Incorporer la farine d’amande, puis la ricotta.
À l’aide d’une spatule, ajouter les blancs en neige en plusieurs fois au mélange à gâteau.
Verser 1/3 du mélange dans le moule à charnière de 20 cm, et enfourner pendant 45 min. Vérifier la cuisson du gâteau à l’aide d’un cure-dent. Si celui-ci en ressort propre, le gâteau est cuit; sinon, poursuivre la cuisson 5 min de plus.
Laisser refroidir, puis démouler délicatement.
Répéter l’opération pour cuire les deux autres gâteaux, afin d’obtenir trois étages.
Glaçage: Battre le beurre et le sucre à glacer à l’aide d’un robot culinaire ou d’un malaxeur, jusqu’à l’obtention d’un mélange aérien.
Ajouter le fromage à la crème, la vanille, le zeste et le sel, puis mélanger.
Ajouter 125 ml (1⁄2 tasse) de pistaches finement hachées au mélange.
Déposer un gâteau dans une assiette, et garnir avec le tiers du glaçage à la pistache. Répéter cette étape avec le deuxième et le troisième étage. Puis, à l’aide d’une spatule coudée, étaler le reste du glaçage en raclant légèrement les bords pour obtenir l’effet «nu».
Ajouter le reste des pistaches hachées sur le dessus, et décorer à votre goût.
La nourriture est pour Emilie Gaillet, alias Emilie Murmure, une source inépuisable d’inspiration depuis toujours. Elle cuisine avec ce qui lui plaît et ce qui l’entoure, sans restriction. Elle crée des recettes pour Châtelaine depuis 2023 en plus de faire de la photographie et du stylisme culinaire ainsi que de la direction artistique. Son blogue Emilie Murmure a reçu le grand prix OR aux Taste Canada Awards – Les Lauréats des Saveurs du Canada en 2018.
